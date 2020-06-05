Более 50 тысяч консультаций провели специалисты горячей линии для педагогов, учеников и родителей

Алексей Вольцев

Горячая линия Минпросвещения России по методической поддержке организации дистанционного обучения продолжает свою работу, сообщает пресс-служба ведомства.

Общее число обращений с 18 марта по 4 июня достигло 50 187, в течение последней недели операторы провели 784 консультации.

В этот период большинство звонков было зафиксировано из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской области, Краснодарского края, Тверской области, Республики Дагестан. Вопросы задавали преимущественно родители (70%), обращения также были зафиксированы от обучающихся (15%) и от учителей и администраций школ (10%).

Звонивших интересовали правила заполнения аттестатов, сроки их получения и порядок выставления оценок.

Операторы напоминали, что выдача документов, в том числе аттестатов с отличием, и золотых медалей проводится до 15 июня без учета экзаменационных оценок.

Особое внимание уделялось соблюдению правил безопасности в школах при проведении единого государственного экзамена.

Специалисты горячей линии информировали, что аттестационная кампания в 11-х классах будет организована с учетом рекомендаций Роспотребнадзора. Пункты проведения ЕГЭ будут оснащены средствами индивидуальной защиты, рассадка участников в аудиториях будет организована с учетом соблюдения дистанции не менее 1,5 метра. На входе у участников и организаторов будут измерять температуру, аудитории предварительно продезинфицируют.

Проведение ЕГЭ по русскому языку, самого массового из всех выпускных экзаменов, разделят на два дня, чтобы избежать скопления участников в аудиториях.

Родители девятиклассников уточняли правила поступления в профильные классы и учреждения среднего профессионального образования. Родители выпускников интересовались особенностями поступления в вузы в этом году, в частности необходимостью сдавать ЕГЭ победителям заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников.

Одиннадцатиклассников волновала форма проведения выпускных вечеров. Специалисты горячей линии сообщали, что в целях защиты здоровья учащихся и педагогов большинство мероприятий 27 июня будут проходить в онлайн-режиме. Очные мероприятия могут пройти в регионах, вышедших к тому моменту на третий этап снятия ограничений, связанных с распространением коронавируса, но в строгом соответствии со всеми предписаниями Роспотребнадзора. Также при соблюдении требований и предписаний Роспотребнадзора проведение очных выпускных возможно по окончании экзаменационной кампании.

На горячую линию продолжали поступать благодарности. Коллектив родителей гимназии № 17 города Перми выразил признательность педагогическому коллективу школы и министру образования региона Раисе Кассиной, начальнику Департамента образования Перми Людмиле Сериковой, заведующей отделом образования Ленинского района Анне Погудиной. Они отмечали, что Министерство образования региона с самого начала введения дистанционного обучения организовало работу в школах, оперативно и с пониманием реагировало на все вопросы от родителей.

Горячая линия Минпросвещения России для учителей и родителей по методической поддержке организации дистанционного обучения на дому работает круглосуточно, телефон: +7 (800) 200-91-85.