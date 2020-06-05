Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » Большинство ограничений в Москве могут снять до июля

Большинство ограничений в Москве могут снять до июля

Большинство ограничений в Москве могут снять до июля

Власти Москвы сейчас разрабатывают график снятия введенных ранее из-за ситуации с коронавирусом ограничений, большинство из которых планируется отменить до 1 июля. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, график будет готов к 8 июня.

«Думаю, что с учетом того, как мы проживем эту неделю, в понедельник о таком графике можно будет сказать. Более того, я считаю, что такой график можно будет составить до 1 июля. То есть поэтапно до 1 июля максимум ограничений, которые существуют сегодня в городе, можно будет снять», — отметил мэр.

Но он подчеркнул, что все будет зависеть от ситуации в городе с распространением коронавируса.

«Судя по тому, как ответственно москвичи подходят ко всем этим мероприятиям, требованиям, по тому, как ведется работа на предприятиях и торговли, и услуг, и промышленных, я думаю, что мы выдержим этот график», — добавил Собянин.

Ранее, как уже сообщало ИА Newstes, мэр рассказал, что столица суммарно потратит на борьбу с пандемией коронавируса нового типа порядка четверти триллиона рублей. Следует отметить, что согласно ранее подписанному закону о бюджете столицы на 2019 и 2020−2021 годы, доходы в текущем году должны были составить почти 2,8 трлн рублей, расходы — около 3,15 трлн рублей.

Напомним, по указу мэра от 27 мая, режим самоизоляции, действие системы цифровых пропусков и другие ограничительные меры в Москве были продлены до 14 июня включительно. При этом с 1 июня власти Москвы начали второй этап смягчения ограничений — вновь открылись предприятия торговли и часть предприятий сферы услуг, а жители города, хоть и с ограничениями, но могут выходить на прогулки.

# Россия
По материалам: eadaily.com

Последние новости

Пелагея отстригла челку: "И настроение улучшилось!"
Пелагея отстригла челку: "И настроение улучшилось!"
Застрявшие в Уругвае россияне вернутся на родину рейсом из Буэнос-Айреса
Застрявшие в Уругвае россияне вернутся на родину рейсом из
Электронное голосование по поправкам в Конституцию продлится шесть дней
Электронное голосование по поправкам в Конституцию продлится шесть
В Южной Корее прокуратура запросила ордер на арест фактического руководителя Samsung
В Южной Корее прокуратура запросила ордер на арест фактического
Эколог оценил последствия разлива топлива в Норильске
Эколог оценил последствия разлива топлива в Норильске
Россияне приготовились меньше тратить из-за кризиса
Россияне приготовились меньше тратить из-за кризиса
Число темнокожих номинантов на премию Британской киноакадемии увеличилось втрое
Число темнокожих номинантов на премию Британской киноакадемии
Большинство ограничений в Москве могут снять до июля
Большинство ограничений в Москве могут снять до июля
Платошкина на два месяца отправили под домашний арест
Платошкина на два месяца отправили под домашний арест
Украинский «Нафтогаз» призвал США положить конец «Северному потоку-2»
Украинский «Нафтогаз» призвал США положить конец «Северному потоку-2»
Помпео прокомментировал новые требования NASDAQ к компаниям
Помпео прокомментировал новые требования NASDAQ к компаниям
США выделили ряду стран $180 миллионов на приобретение аппаратов ИВЛ
США выделили ряду стран $180 миллионов на приобретение аппаратов ИВЛ

Топ на сегодня

Кадыров порассуждал о вреде вышек 5G и чипировании
Кадыров порассуждал о вреде вышек 5G и чипировании
Мадуро обвинил Колумбию в подготовке новых вторжений в Венесуэлу
Мадуро обвинил Колумбию в подготовке новых вторжений в Венесуэлу
В Швеции появилась "вакансия мечты" с зарплатой в две тысячи долларов
В Швеции появилась "вакансия мечты" с зарплатой в две тысячи долларов
Кремль отреагировал на слова Трампа о необходимости нового «ядерного пакта»
Кремль отреагировал на слова Трампа о необходимости нового «ядерного
Трамп передумал бросать армию на бунтующие города
Трамп передумал бросать армию на бунтующие города

Еще по теме

Собянин рассказал о «свете в конце тоннеля» в борьбе с коронавирусом
Собянин допустил изменение графика школьных каникул
Собянин рассказал о благоустройстве Москвы «без надрыва»
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о начале второго этапа смягчения ограничений в столице