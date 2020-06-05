Большинство ограничений в Москве могут снять до июля

Алексей Вольцев

Власти Москвы сейчас разрабатывают график снятия введенных ранее из-за ситуации с коронавирусом ограничений, большинство из которых планируется отменить до 1 июля. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, график будет готов к 8 июня.

«Думаю, что с учетом того, как мы проживем эту неделю, в понедельник о таком графике можно будет сказать. Более того, я считаю, что такой график можно будет составить до 1 июля. То есть поэтапно до 1 июля максимум ограничений, которые существуют сегодня в городе, можно будет снять», — отметил мэр.

Но он подчеркнул, что все будет зависеть от ситуации в городе с распространением коронавируса.

«Судя по тому, как ответственно москвичи подходят ко всем этим мероприятиям, требованиям, по тому, как ведется работа на предприятиях и торговли, и услуг, и промышленных, я думаю, что мы выдержим этот график», — добавил Собянин.

Ранее, как уже сообщало ИА Newstes, мэр рассказал, что столица суммарно потратит на борьбу с пандемией коронавируса нового типа порядка четверти триллиона рублей. Следует отметить, что согласно ранее подписанному закону о бюджете столицы на 2019 и 2020−2021 годы, доходы в текущем году должны были составить почти 2,8 трлн рублей, расходы — около 3,15 трлн рублей.

Напомним, по указу мэра от 27 мая, режим самоизоляции, действие системы цифровых пропусков и другие ограничительные меры в Москве были продлены до 14 июня включительно. При этом с 1 июня власти Москвы начали второй этап смягчения ограничений — вновь открылись предприятия торговли и часть предприятий сферы услуг, а жители города, хоть и с ограничениями, но могут выходить на прогулки.