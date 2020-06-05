Черед для "Запада". РФ и Белоруссия готовятся к новым военным учениям

Лидия Мартынова

Россия и Белоруссия ведут подготовку к очередным военным учениям "Запад-2021", сообщило РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны республики.

"Согласно решению, принятому президентами Республики Беларусь и Российской Федерации в 2009 году о проведении раз в два года совместных учений региональной группировки войск (сил), в 2021 году планируется проведение очередного учения "Запад-2021", которое пройдет на территории Республики Беларусь", – говорится в сообщении.

Плановая подготовка к проведению учений уже началась по линии генеральных штабов вооруженных сил, добавили в ведомстве.

сообщило, что в Белоруссии подумают над условиями пребывания военных объектов России.