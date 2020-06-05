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Число темнокожих номинантов на премию Британской киноакадемии увеличилось втрое

Число темнокожих номинантов на премию Британской киноакадемии увеличилось втроеФото: Toby Melville / Reuters

Число темнокожих актеров-номинантов на телевизионную премию Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) в 2020-м увеличилось втрое по сравнению с 2019 годом, когда организаторов раскритиковали за отсутствие расового разнообразия. Об этом пишет Daily Mail в четверг, 4 июня.

Отмечается, что представители национальных меньшинств составляют треть от всех номинантов. Среди них актеры из сериалов «Половое воспитание» и «Конец ***го мира», а также комики и ведущие ток-шоу.

Среди сериалов лидером по числу номинаций оказался «Чернобыль», представленный в 14 категориях, сообщает BBC News. Семь номинаций получил сериал «Корона», в шести категориях представлены шоу «Дрянь» и «Гири/Хадзи».

Победители премии будут объявлены 31 июля.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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