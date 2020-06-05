Что можно и что нельзя делать в Духов день в 2020 году

Вадим Карасев

День Всесвятого Духа — великий церковный праздник, который в народе сокращенно называют Духов день. Это торжество играет знаковую роль для всех христиан, поэтому церковь трепетно хранит традиции и заветы этого дня.

Духов день является продолжением празднования Троицы. Поскольку праздник попадает на начало недели, его часто называют Духов понедельник. Если в Троицу 7 июня отмечают схождение Святого Духа и триединство Бога, то 8 июня православный мир будет чествовать самого Святого Духа. Узнать о главных запретах и церковных традициях праздника помогут специалисты сайта dailyhoro.ru.

Что нужно сделать в Духов понедельник в 2020 году

Духов день — особенный праздник, когда Всесвятой Дух сходит на землю и обращает особое внимание на жизнь каждого православного человека.

Священнослужители настоятельно рекомендуют посетить, если это возможно, праздничную службу или посмотреть ее трансляцию на сайте храма и вознести домашние молитвы. Священники добавляют, что молитвенные слова правильно начинать читать с вечера Троицы. Вознести молитвы стоит и по умершим родственникам, а для живых попросить у Господа самого лучшего: счастья, милости Божией, благоденствия и праведной жизни.

В Духов понедельник всем верующим следует вспомнить о событиях библейских времен, связанных с историей этого праздника, а также прочитать и изучить заветы Божьи. Мирские дела, отвлекающие от богоугодных дел, лучше перенести, освободив вечер для молитвы и семейного ужина.

Что нельзя делать 8 июня

В праздничный день не стоит отягощать себя тяжелой и грязной работой, особенно связанной с обманом, ложью, безнравственностью. Вместо этого следует оказать посильную помощь немощным и страдающим людям. По возможности, раздайте часть угощений неимущим и не отказывайте никому в помощи — за проявленное сострадание и доброе сердце воздастся милость Всевышнего. Бытует мнение, что сколько отдашь в Духов день — столько и приобретешь, когда настанут тяжелые времена.

Праздничные традиции Духова дня являются схожими с традициями Святой Троицы. Церковнослужители не советуют отводить день мирским заботам и будничным делам. Конечно, не запрещается делать самое необходимое — работать, готовить, мыть посуду, — но стоит максимально сократить мирские дела, чтобы оставить больше времени на дела духовные.

Как и в любой православный праздник, недозволительно распитие спиртных напитков, брачные игры, переедание, ругань и все то, что тесно граничит с грешной и распутной жизнью.

Разрешается вспомнить об усопших и помянуть их, но от посещения кладбища желательно воздержаться. По церковным правилам, для таких визитов есть специально предназначенные дни — родительские субботы, а праздничное время отведено для торжества жизни, поэтому унынию и печали в этот день нет места.