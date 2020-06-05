Для новых профессий установят уровни квалификации

Лидия Мартынова

Тема: Какие законы вступают в силу

В документах о квалификации граждан, получивших профессию рабочего или служащего, будут указывать разряд, класс, категорию только в том случае, если они должны присваиваться.

Соответствующий Федеральный закон от 25 мая 2020 года № 158-ФЗ вступает в силу сегодня, 5 июня.

Порядок присвоения разрядов, классов и категорий для профессий и должностей, занятие которых требует профобучения, уточнен для устранения правовой коллизии, содержавшейся в предыдущей редакции закона «Об образовании в РФ».

После введения в России профстандартов сложилась ситуация, когда вновь утверждаемые наименования должностей и профессий, для работы по которым необходима подготовка, не предусматривали деление специалистов на категории. Поправки восполнили этот пробел в законодательстве.

Кроме того, скорректированы полномочия Министерства просвещения РФ по утверждению перечня профессий рабочих и должностей служащих, по которым осуществляется профобучение. Внесены изменения в порядок проведения итогового квалификационного экзамена.

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