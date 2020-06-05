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Дочь Пескова дала оценку действиям России во время пандемии

Дочь Пескова дала оценку действиям России во время пандемии
Елизавета Пескова, дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова в эксклюзивном интервью "NEWS.ru" назвала действия властей страны в период борьбы с пандемией коронавируса "правильными, эффективными и современными".

По ее словам, Россия достойно борется с распространением вируса и делает для этого очень много.

"С моей точки зрения, когда речь заходит о необходимости ежедневной борьбы за жизни тысяч людей, любые экономические факторы отходят на второй план. Приоритет для любого государства – человеческая жизнь", – отметила Елизавета.

Дочь пресс-секретаря российского президента также отметила, что мир жил иллюзией безопасности на протяжении десятков лет, а пандемия COVID-19 показала, что даже самые развитые государства столкнулись с трудностями перед угрозой вируса. В частности, с дефицитом масок, а также больницы не справлялись с наплывом заболевших.


сообщало, что во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сообщили о выходе РФ на плато по распространению коронавируса.
# Россия
По материалам: ria.ru

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