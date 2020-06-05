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Доктор Мясников предупредил о новых «сюрпризах» коронавируса

Доктор Мясников предупредил о новых «сюрпризах» коронавирусаАлександр МясниковКадр: Доктор Мясников / YouTube

Главный врач столичной больницы №71 Александр Мясников, известный телезрителям как доктор Мясников, сообщил, что может сделать промежуточные выводы о коронавирусе и борьбе с ним. В Telegram-канале специалист раскрыл 14 главных фактов о заболевании и приготовился к новым «сюрпризам» от вируса.

Он сообщил, что коронавирус распространяется практически здоровыми людьми, поэтому высоко заразен. При этом передача происходит воздушно-капельным путем (кашель, чиханье, дыхание), а остальные способы пока не доказаны. Мясников предупредил, что коронавирус «еще может принести нам "сюрпризы"», так как вирус пока непредсказуем и своенравен.

На данный момент единственная действенная мера профилактики — соблюдение дистанции, а при вспышке заболевания — самоизоляция, подчеркнул медик. По его словам, в странах мира взят курс на скорейшее изобретение и внедрение массовой вакцины от вируса.

По словам Мясникова, вирус имеет расовые (чернокожие, латиноамериканцы, азиаты), гендерные (мужчины) и возрастные (дети практически не болеют) предпочтения. Врач пояснил, что этому есть патофизиологические обоснования. Специалист отметил, что в группе риска люди старше 65 лет, а также страдающие ожирением, диабетом. Он уточнил, что цикл распространения вируса — около трех месяцев.

Ранее Мясников усомнился в скором появлении вакцины от коронавируса, так как клинические испытания могут длиться от трех до пяти лет. По его словам, разработку вакцины можно ускорить, протестировав ее на ограниченном числе людей, но применять новые препараты массово опасно.

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По материалам: lenta.ru

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