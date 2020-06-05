Довели россиян до истерики: эксперт указал на важный шаг Украины в Минске

Анастасия Иванова

Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

То, что украинская сторона на переговорах в Минске продемонстрировала данные о российском гражданстве «переговорщиков» из ОРДЛО, усиливает позиции Украины.

Об этом в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» заявил журналист-международник, аналитик «Агентства международных исследований» Игорь Соловей.

«Это сильный шаг. Сродни тому, когда Порошенко привез в Мюнхен паспорта российских военных, которые „заблудились“ на украинской территории. А потом в Давосе показал часть корпуса обстрелянного россиянами автобуса под Волновахой», — отметил эксперт.

По словам Игоря Соловья, подобные шаги серьезно усиливают переговорную позицию Украины, а истерики у коллаборантов в ОРДЛО и в России лишь подтверждают это.

Полный текст комментария эксперта о переговорах в Минске по Донбассу читайте на сайте «ФАКТОВ».