Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » «Духовника Поклонской» заподозрили в экстремизме за отрицание коронавируса

«Духовника Поклонской» заподозрили в экстремизме за отрицание коронавируса

«Духовника Поклонской» заподозрили в экстремизме за отрицание коронавирусаФото Екатеринбургской епархии

В Свердловской области схиигумена Сергия (Романова), которого называют духовником депутата Госдумы Натальи Поклонской, заподозрили в экстремизме из-за видеозаписи его проповеди с отрицанием коронавируса. Об этом говорится в ответе Центра по противодействию экстремизму (Центр «Э») областного ГУ МВД жителю Екатеринбурга Михаилу Томаткину, передает ТАСС.

В проповеди схиигумен в том числе заявил, что ситуация с коронавирусом — это «псевдопандемия».В его высказываниях усмотрели признаки правонарушения по статье 20.3.1 КоАП («Возбуждение ненависти или вражды, а равно унижение человеческого достоинства»). Материал направили в прокуратуру, которая решит, возбуждать ли административное дело. Экспертизу видеозаписи проводил региональный Центр «Э».

Екатеринбургская епархия дважды запрещала Романову проповедовать. Первый раз это произошло 27 апреля после того, как схиигумен назвал эпидемию коронавируса несуществующей и проклял всех, кто поддержал закрытие храмов из-за пандемии, а также заявил, что за приостановкой работы храмов скрывается «малодушие и трусость».

В качестве наказания Романова отправили в келью, он провел там две недели и 14 мая опубликовал ролик о выходе. На записи он говорит: «Солнце, воздух и вода — наши добрые друзья! Мы живы-здоровы, чего и вам желаю». Свой выход он приурочил к православному празднику иконы Божией Матери «Нечаянная Радость». С 26 мая епархия вновь запретила ему служить, а также носить наперсный крест, его деятельность рассмотрит епархиальный суд.

# Россия
По материалам: lenta.ru

Последние новости

В МГППУ стартовал цикл вебинаров по психологическим основам подготовки к ЕГЭ
В МГППУ стартовал цикл вебинаров по психологическим основам
Черед для "Запада". РФ и Белоруссия готовятся к новым военным учениям
Черед для "Запада". РФ и Белоруссия готовятся к новым военным учениям
Трамп нашел способ наказать Китай
Трамп нашел способ наказать Китай
Самая дальнобойная российская винтовка стоит на вооружении в пяти странах
Самая дальнобойная российская винтовка стоит на вооружении в пяти
В сборной России по хоккею сменился главный тренер
В сборной России по хоккею сменился главный тренер
Стало известно, когда выйдет новый мультфильм студии Миядзаки
Стало известно, когда выйдет новый мультфильм студии Миядзаки
Способы добычи термитов различаются у шимпанзе в разных регионах
Способы добычи термитов различаются у шимпанзе в разных регионах
Россия усиливает группировку войск на западном направлении
Россия усиливает группировку войск на западном направлении
Троицкая родительская суббота 6 июня 2020 года
Троицкая родительская суббота 6 июня 2020 года
«Духовника Поклонской» заподозрили в экстремизме за отрицание коронавируса
«Духовника Поклонской» заподозрили в экстремизме за отрицание
Посол России в Минске напомнил, что в Крыму ждут белорусские товары
Посол России в Минске напомнил, что в Крыму ждут белорусские товары
Инсайдер об отношениях Кайли Дженнер и Трэвиса Скотта: "Он все еще надеется на воссоединение с ней"
Инсайдер об отношениях Кайли Дженнер и Трэвиса Скотта: "Он все еще

Топ на сегодня

В США умерла последняя получательница пенсии ветерана Гражданской войны
В США умерла последняя получательница пенсии ветерана Гражданской
В Кремле следят за ситуацией с COVID-19 перед голосованием по Конституции
В Кремле следят за ситуацией с COVID-19 перед голосованием по
Эрдоган отказал Хафтару в праве быть за столом переговоров по Ливии
Эрдоган отказал Хафтару в праве быть за столом переговоров по Ливии
Пакистан рекордно заражается Covid-19, спасая экономику от разрушения
Пакистан рекордно заражается Covid-19, спасая экономику от разрушения
Меркель оценила сроки создания новой вакцины от COVID-19
Меркель оценила сроки создания новой вакцины от COVID-19

Еще по теме

На Урале схиигумену Сергию запретили проповеди за его неверие в коронавирус
Приговоры «за лайки и репосты» будут пересмотрены после принятия поправок
Руководитель организации "АнтиДилер" заявил, что ему угрожал рэпер Птаха
Депутата Курской областной обвиняют в экстремизме