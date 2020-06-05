«Духовника Поклонской» заподозрили в экстремизме за отрицание коронавируса

Вадим Карасев

Фото Екатеринбургской епархии

В Свердловской области схиигумена Сергия (Романова), которого называют духовником депутата Госдумы Натальи Поклонской, заподозрили в экстремизме из-за видеозаписи его проповеди с отрицанием коронавируса. Об этом говорится в ответе Центра по противодействию экстремизму (Центр «Э») областного ГУ МВД жителю Екатеринбурга Михаилу Томаткину, передает ТАСС.

В проповеди схиигумен в том числе заявил, что ситуация с коронавирусом — это «псевдопандемия».В его высказываниях усмотрели признаки правонарушения по статье 20.3.1 КоАП («Возбуждение ненависти или вражды, а равно унижение человеческого достоинства»). Материал направили в прокуратуру, которая решит, возбуждать ли административное дело. Экспертизу видеозаписи проводил региональный Центр «Э».

Екатеринбургская епархия дважды запрещала Романову проповедовать. Первый раз это произошло 27 апреля после того, как схиигумен назвал эпидемию коронавируса несуществующей и проклял всех, кто поддержал закрытие храмов из-за пандемии, а также заявил, что за приостановкой работы храмов скрывается «малодушие и трусость».

В качестве наказания Романова отправили в келью, он провел там две недели и 14 мая опубликовал ролик о выходе. На записи он говорит: «Солнце, воздух и вода — наши добрые друзья! Мы живы-здоровы, чего и вам желаю». Свой выход он приурочил к православному празднику иконы Божией Матери «Нечаянная Радость». С 26 мая епархия вновь запретила ему служить, а также носить наперсный крест, его деятельность рассмотрит епархиальный суд.