Единой вакцины от коронавируса не будет

Вадим Карасев

Глава Роспотребнадзора Анна Попова высказалась по поводу вакцины от COVID-19.

Как пояснила Анна Юрьевна, предполагается использовать ряд препаратов и прививок для каждой категории граждан, а не единая вакцина, которая может всем помочь. Об этом она рассказала на выступлении в клубе «Валдай», которое проходило в режиме онлайн.

По словам Поповой, нужно учитывать особенности отдельно взятой группы людей. Например, для пожилых людей и детей будут разработаны отдельные решения по лечению коронавируса и вакцинации.

Также глава Роспотребнадзора уточнила, что определить сроки, когда будет готова вакцина, пока невозможно. Для этого прошло мало времени, но работа в этом направлении непрерывно ведется, сообщает ТАСС.

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