Египет согласен «пропустить» сезон

Анастасия Иванова

Египет не будет спешить с возвращением иностранного туризма в летнем сезоне. О причинах такого решения и о прогнозах по загрузке отелей Красного моря читайте в нашем материале.

КУРС НА ЗИМНИЙ СЕЗОН

Правительство Египта обсудило планы по возобновлению иностранного туризма. Согласно официальным сообщениям в прессе, в Египте следят за опытом других стран, но разрабатывают свои меры, которые совместимы с «природой туристических возможностей страны».

По итогам этого заседания Минтуризма и Минавиации Египта дано поручение разработать схему по приему иностранных гостей. Но о возможных сроках рестарта въездного туризма заявлено не было.

Напомним, что красноморские курорты Египта, которые прежде были ориентированы на международных гостей, сейчас работают с внутренними туристами, пытаясь соблюсти все «антивирусные» рекомендации. Тем не менее, вспышка «ковида» недалеко от Хургады все-таки произошла.

После этого случая сразу несколько ведущих отраслевых организаций Египта выступили с заявлениями о том, что стране не нужно торопиться с возращением туризма в летний сезон, а стоит провести качественную подготовку к зимнему сезону, который стартует в октябре.

Так, в Египетской федерации туристических палат, заявили, что с учетом текущей ситуации с коронавирусом в стране (по официальной статистике, более 1100 умерших и свыше 27 000 заболевших), возобновление иностранного туризма ожидается в сентябре-октябре.

В федерации подчеркивают, что к этому времени в мире должна быть найдена вакцина или схема лечения. Если это произойдет раньше, то сроки возвращения туризма «можно будет скорректировать».

РИСКИ ВЕЛИКИ

Представители местных принимающих компаний поясняют, что в стране не хватает аппаратов ИВЛ, медицинских масок и тестов на COVID-19, есть проблема с организацией мест в больницах. Как говорят эксперты, с учетом этих обстоятельств и в отсутствии гарантий эпидбезопасности для приезжающих, Египет в летнем сезоне просто не сможет вписаться в борьбу за иностранные потоки и выдержать конкуренцию с той же Грецией или Турцией, где статистика по «ковиду» в разы лучше.

«Все, что может предложить Египет, это низкие цены. Возможно, чтобы привлечь европейскую аудиторию во второй части летнего сезона, их придется снизить еще больше. Но новые случаи коронавируса могут перечеркнуть эти усилия, а вернуть цены уже к зимнему сезону отельерам будет проблематично. Поэтому не хотят рисковать ни власти, ни отели», - говорит представитель DMC-компании.

По его словам, даже если международное авиасообщение возобновится в июле-августе, о массовом туризме речь не идет.

ЗАГРУЗКА ОТЕЛЕЙ ВЕРНЕТСЯ К ПОКАЗАТЕЛЯМ ПРОШЛЫХ ЛЕТ

По оценкам группы Colliers International, до конца 2020 года средняя заполняемость отелей в Хургаде составит 34%, в Шарм-эль-Шейхе - 31%.

В 2021 году по Хургаде этот показатель увеличится до 62%, на Южном Синае – до 43%.