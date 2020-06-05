Германия пригрозила штрафовать США за давление на «Северный поток-2»

Вадим Карасев

Фото: Александр Коряков / «Коммерсантъ»

Власти Германии пригрозили штрафовать США, если те продолжат санкционное давление на проект газопровода «Северный поток-2». Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на заявление главы комитета немецкого правительства по энергетике Клауса Эрнста.

Чиновник допустил, что одной из ответных мер может стать введение Германией штрафных пошлин на природный газ из США. Эрнст пояснил, что если Вашингтон пойдет на новые ограничения в отношении проекта, это будет означать нарушение суверенитета Германии и всего Евросоюза.

Ранее законопроект о новых ограничениях в отношении «Северного потока-2» внесли на рассмотрение в Сенат США. Прописанные в нем меры будут распространяться не только на работы по прокладке газопровода, но и на компании, которые выступают страховщиками судов-трубоукладчиков.

Кроме того, предлагается ввести санкции в отношении компаний, предоставляющих услуги, либо помещения для работ по модернизации судов, задействованных в строительстве. Речь, например, идет о работах по дооборудованию судов, установке сварочного оборудования и оборудования для водолазных работ.