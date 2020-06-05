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"Голос здравомыслия". В КНР оценили заявление Захаровой по Гонконгу

"Голос здравомыслия". В КНР оценили заявление Захаровой по Гонконгу
В Министерстве иностранных дел Китая высоко оценили заявление официального представителя МИД РФ Марии Захаровой с призывом не вмешиваться в ситуацию в Гонконге, сообщает РИА Новости.

"Китайская сторона высоко ценит заявление госпожи Захаровой. Недавно министр иностранных дел Лавров, госпожа Захарова и другие официальные лица России выступили в поддержку Китая в вопросе Гонконга, призывая внешние силы не вмешиваться в внутренние дела Китая", – заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

Он также назвал это голосом здравомыслия в международном сообществе и проявлением высокого уровня российско-китайских отношений.


сообщало, что Китай призвал страны прекратить вмешиваться в дела Гонконга и предупредил США о готовности к применению контрмер.
# Политика
По материалам: ria.ru

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