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Индивидуальные принты на толстовках от компании «Fair Print»

Толстовка, или как её чаще называют кофта «кенгуру», является весьма популярным видом одежды. Обусловлено это универсальностью и практичностью, особенно в осенний или весенний периоды. Толстовку можно носить под куртку или одевать в прохладные вечера даже летом.

Типография «Fair Print» предлагает всем желающим самолично создать толстовку с персональным, уникальным рисунком по собственному дизайну. Компания осуществляет свою деятельность по производству сувенирной продукции и нанесению рисунков на одежду уже более 10 лет (официальная страница компании – https://fairprint.ru/). Создайте свой неповторимый стиль, закажите сувенирную продукцию с персональным логотипом или дизайном фирмы.

Толстовка с персональным рисунком

Многие спросят, зачем создавать толстовку с персональным рисунком? Каждый человек по-своему уникален, и поэтому стремиться отличаться от других. А что может быть лучше оригинального дизайнерского рисунка на любимой одежде! В процессе изготовления толстовок с персональным рисунком используются высококачественные материалы, благодаря чему картинка даже после многократной стирке не потеряет своего первозданного вида.

Как заказать толстовку собственного дизайна?

Для того чтобы получить кофту типа «кенгуру» с выбранным заранее рисунком, достаточно выполнить несколько простых действий. Для начала, посетите официальный сайт типографии «Fair Print» по адресу https://fairprint.ru/pechat-na-tolstovkah. Здесь представлен уникальный в своем роде и не имеющий аналогов в сети онлайн-конструктор для создания толстовки по собственному дизайну.

Выберите размер одежды, модель и цвет исходного материала. Далее неоьбходимо будет указать метод печати. Загружаем понравившийся рисунок и отправляем заказ в корзину. После согласования технических моментов можно оплачивать заказ и остается только дождаться изготовления и доставки. Как правило, на изготовления одной толстовки с персональным принтом уходит не более одного рабочего дня. Доставка осуществляется почтовыми или курьерскими службами.

Если у вас возникли какие-либо вопросы или необходимо оформить оптовый заказ для производства корпоративной партии одежды с логотипом вашей компании, заполните форму обратной связи непосредственно на сайте компании по адресу fairprint.ru, или позвоните по телефону +7-499-288-01-40. Опытный менеджер с удовольствием ответит на все ваши вопросы и предложит наиболее оптимальные варианты решения возникшей проблемы.

# Дизайн и стиль

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