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Инсайдер об отношениях Кайли Дженнер и Трэвиса Скотта: "Он все еще надеется на воссоединение с ней"

Инсайдер об отношениях Кайли Дженнер и Трэвиса Скотта: "Он все еще надеется на воссоединение с ней"

Расставшись восемь месяцев назад, Кайли Дженнер и Трэвис Скотт не поставили точку в своих отношениях — пара заявила, что берет тайм-аут, тем самым дав понять, что они, вероятно, еще сойдутся. После разрыва бывшие влюбленные остались в хороших отношениях и продолжали вместе воспитывать свою двухлетнюю дочь Сторми. Тем не менее их воссоединения пока так и не произошло. Но, по словам инсайдера, рэпер все еще надеется, что это случится.

Он все еще надеется, что есть шанс, что они помирятся. Они остаются на связи и общаются,

— рассказал инсайдер.


Трэвис Скотт с дочерью Сторми

По словам инсайдеров, 22-летняя Кайли и 28-летний Трэвис вместе проводили время на самоизоляции в течение трех месяцев в ее особняке в Лос-Анджелесе и очень сблизились.

Они вместе воспитывают дочь, все больше общаются, работают над тем, чтобы снова быть вместе. Кайли и Трэвис прекрасно ладят друг с другом, и те, кто близок к ним, надеются, что они официально возобновят отношения,

— отметили источники.

Стоит отметить, что после расставания пары уже появлялись слухи об их возможном воссоединении, однако близкие к ним источники говорили, что это вряд ли произойдет, так как у Кайли и Трэвиса слишком разные цели в жизни.

Впрочем, в прошлом месяце, поздравляя экс-бойфренда с днем рождения, Кайли написала, что всегда будет его любить, что навело поклонников на мысли о возобновлении отношений пары.


Трэвис Скотт и Кайли Дженнер с дочерью Сторми
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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