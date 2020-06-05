Явное преобладание минуса: Итоги биржевой торговли 4 июня

Анастасия Иванова

Фондовые рынки по итогам торгов 4 июня показали смешанный результат с явным преобладанием убытков. Подобный результат является отскоком вниз с паузой в один день после роста трех дней подряд. Снижение на европейском фондовом рынке связано с ожиданием очередных решений Европейского центрального банка по поддержке экономики еврозоны. Из-за возникшей паузы и снижения индексов вновь начала расти цена на золото, а доллар стал укрепляться.

Цены на нефть в четверг остаются на месте — ниже психологического барьера в $ 40 за Brent. Пауза связана с ожиданием результата переговоров на этой неделе участников ОПЕК+ относительно продолжения майско-июльского ограничения на добычу нефти. Ограничения на добычу в настоящее время помогают восстановлению спроса. По итогам мая картельное соглашение о сокращении добычи не выполняют Ирак и Нигерия. Неуверенности добавляют и сообщения о высоких уровнях запаса газа в США.

В четверг в Азиатско-Тихоокеанском регионе индексы выросли повсюду, кроме китайской биржи в Шанхае, бирж в Индии и Индонезии. В Токио Nikkei 225 завершил день ростом 0,36%, Kospi Южной Кореи — +0,19%, а австралийский индекс S&P/ASX 200 — +0,93%.

Основной показатель Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite составил минус 0,14%, в то время как Shenzhen Component Index оказался в плюс 0,28%.

В отличие от смешанного результата в Азии, все европейские биржи с самого открытия демонстрировали умеренное снижение. Индекс объединения компаний еврозоны EuroStoxx50 в начале торгов упал на 0,7%. Ключевые индикаторы крупнейших западноевропейских фондовых рынков и дальше в течение дневных торгов показали ослабление.

Аналогичным образом повела себя и открывшаяся через несколько часов фондовая биржа в Нью-Йорке. На открытии индекс DJIA 30 ведущих промышленных компаний составил минус 0,29%, индекс S&P 500 — минус 0,34%, а индекс технологических акций Nasdaq Composite начал торговаться с минус 0,10%.

В итоге все основные европейские фондовые рынки закрылись в четверг с убытками. Лондонский индекс FTSE-100 снизился на 0,64%, франкфуртский индекс DAX — на 0,45%, а парижский индекс CAC-40 — на 0,21% по сравнению со значением закрытия в среду.

Индекс объединения компаний еврозоны EuroStoxx50 завершил торги с минусом 0,24%.

В Нью-Йорке на 19.00 вечера по Берлину индекс Dow Jones Industrial Average составлял минус 0,40%, индекс S&P 500 — минус 0,58%, а индекс Nasdaq Market Complex — минус 0,73%.

Цена на нефть марки Brent в Северном море снизилась на 57 центов (1,41%) до $ 39,22 за баррель. WTI — на 30 центов (0,80%) до $ 36,99.

На Нью-Йоркском товарном рынке цена золота выросла на 0,82% ($ 14,05) до $ 1718,45 за унцию.

В четверг евро чуть снизился в цене относительно доллара до $ 1,1320.