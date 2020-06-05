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Эколог оценил последствия разлива топлива в Норильске

Эколог оценил последствия разлива топлива в Норильске
Эксклюзив

Эколог Жора Каваносян рассказал Ruposters о последствиях ЧС в Норильске, где 29 мая в результате аварии на ТЭЦ произошла утечка почти 21 тысячи тонн нефтепродуктов.

По словам специалиста, аварии случались и раньше, но такого масштаба не достигали никогда. На этот раз компании "Норникель" вряд ли удастся отделаться простыми штрафами. 

Норильская ТЭЦ-3, на которой в конце мая этого года произошла масштабная авария, ранее неоднократно привлекалась к административной ответственности за загрязнение реки Далдыкан. По данным NASA, река меняла свой цвет в 1997, 1998, 2013, 2014, 2016 и 2018 годах. Обычно такие действия квалифицируются ч. 4 ст. 8.13 КоАП ("Нарушение требований к охране водных объектов, которое может повлечь их загрязнение") и влекут за собой наказание в виде штрафа размером 30-40 тысяч рублей. Но в этот раз масштабы настолько катастрофические, что компания "Норникель" уже не сможет отделаться копеечным административным наказанием. Заведено уголовное дело по трем статьям УК РФ, в регионе введен режим ЧС федерального масштаба, уже есть первые задержанные. Правда, пока пострадал только начальник котлотурбинного цеха, а директор электростанции, как и директор акционерного общества "Норильско-Таймырская энергетическая компания", пока не рассматриваются даже как подозреваемые.

Руководство компании-оператора ТЭЦ, по мнению эколога, совершило серьезнейшую ошибку, пытаясь в первые 2 дня ликвидировать последствия аварии собственными силами. За это время удалось собрать только около 100 тонн топлива, что слабо отразилось на общей картине.

Когда 31 мая в "Норникеле" осознали масштабы трагедии, а в социальные сети начали просачиваться первые кадры загрязненных рек Далдыкан и Амбарная, информацию передали в МЧС и руководству региона. Но было уже поздно. Приехавшие 1 июня специалисты за двое суток смогли собрать только лишь 80 тонн дизельного топлива при помощи боновых заграждений в устье реки Амбарная. Остальное загрязнение вытянулось вдоль берегов рек. Все это приведет к катастрофическим последствиям для экосистемы.

Эксперт отметил, что ликвидация последствий аварии усложняется арктическим климатом, поэтому об истинных масштабах трагедии мы, возможно, не узнаем никогда. Очевидно, что пострадает множество речных обитателей, большинству из которых помочь не удастся. Для людей же последствия будут не столь критичными.

Массового отравления колодцев и скважин не ожидается по причинам отсутствия населенных пунктов на зараженной территории, а также по причине движения поверхностных и подземных вод в сторону разгрузки последних — к рекам и озерам. Другими словами, пятно нефтепродуктов не будет расползаться по округе, а будет концентрироваться на берегах рек. Сам город Норильск питается подземными водами из горизонтов, расположенных ниже мерзлых толщ грунтов или из т.н. подмерзлотных таликов. Многолетние мерзлые горные породы являются естественным водоупором и не могут пропустить загрязнение в эксплуатируемые водоносные горизонты. Поэтому жителям Норильска ничего не угрожает.

Каваносян напомнил, что самая крупная в истории утечка нефтепродуктов произошла в 2010 году в Мексиканском заливе. Тогда из открытого ствола скважины самоизливом в морскую воду попало около 5 млн баррелей сырой нефти. На ликвидацию последствий катастрофы и выплату компенсаций ответственная за нее компания BP потратила в 2010-16 гг. $56 млрд, и это еще не предел, поскольку постоянно открываются новые подробности и уточняются суммы разового и накопленного экономического и экологического вреда. Разлив под Норильском значительно уступает в масштабах той аварии, поскольку разлилось порядка 150 тысяч баррелей. Но и на восстановление местной экосистемы могут уйти годы и даже десятилетия, причем человечество не обладает на данный момент технологиями и механизмами для полного решения подобных проблем.

Фото: morspas.com, instagram.com/ilya_torgonskyi 1/7
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Фото: morspas.com, instagram.com/ilya_torgonskyi 3/7
Фото: morspas.com, instagram.com/ilya_torgonskyi 4/7
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Фото: morspas.com, instagram.com/ilya_torgonskyi 7/7
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По материалам: uposters.ru

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