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Экономист Белоусов: отказ от нацпроектов превратит Россию в сырьевой придаток

Экономист Белоусов: отказ от нацпроектов превратит Россию в сырьевой придаток

Руководитель направления «Макроэкономика» ЦМАКП Дмитрий Белоусов, брат первого вице-премьера страны, считает, что в России необходимо в ближайшие годы провести модернизацию экономики. Иначе наша страна рискует превратиться в сырьевой придаток западного мира.

В интервью газете «Известия» Белоусов заявил, что накачивание экономики деньгами может привести к тому, что через год половина резервов просто сгорит в кризис, а цены на нефть так и не восстановятся. В такой ситуации правительству придется столкнуться с выбором: нужно будет либо отказываться от нацпроектов, либо от социальной ориентированности.

По словам экономиста, в случае второй волны пандемии коронавируса придется вводить новые карантины, и деловая жизнь опять остановится. А новые американо-китайские торговые войны могут привести к затяжному падению инвестиций, поэтому рост цен на нефть закончится быстро и надолго.


Он считает, что запуск нацпроектов на полную мощность к 2021–2022 году позволит перебросить российскую экономику на новый современный уровень. Но если этого не произойдет, то конкурентоспособность нашей экономики продолжит падение и Россия войдет в новую мировую систему подчиненным игроком.


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# Экономика / Главные новости
По материалам: u-f.ru

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