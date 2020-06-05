Экс-жена музыканта Романа Жукова рассказала о его превращении в садиста

Вадим Карасев

Роман ЖуковФото: Юрий Машков / ТАСС

Экс-жена музыканта Романа Жукова Елена рассказала о его превращении в садиста. Об этом сообщает Пятый канал.

По словам женщины, артист с детства жил в стрессе, поэтому со временем он начал избивать ее и детей. Все началось с того, что у певца на глазах скончался отец. На тот момент Жукову было семь лет.

Елена также отметила, что у исполнителя были проблемы со спиртным и наркотиками. Накопленные деньги он тратил на кокаин и алкоголь.

«Сейчас я поумнела и знаю, что надо бить тревогу, если мужчина тебя обижает, бьет. Я ему советую, рекомендую полечиться: многие публичные люди ложились в клиники от алкогольных и химических зависимостей», — сказала бывшая жена Жукова. Она также заявила, что, несмотря на развод, музыкант мешает ей жить и пытается убедить органы опеки в том, что она плохая мать.

Ранее Елена Жукова рассказала, что артист изнасиловал ее на десятой неделе беременности, после чего у нее случился выкидыш. Инцидент якобы произошел в 2008 году. «Муж насильно принудил меня заниматься с ним сексом, после чего у меня открылось кровотечение, пришлось вызывать скорую, ребенка я потеряла», — сказала экс-жена певца.

53-летний Роман Жуков — советский и российский музыкант, бывший участник группы «Мираж». В его дискографии 13 альбомов.