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Эксперты отметили всплеск онлайн-продаж чипсов и конфет в России

Эксперты отметили всплеск онлайн-продаж чипсов и конфет в России
Онлайн-продажи в России некоторых товаров, например, шоколадных конфет и чипсов, в апреле показали кратный рост по сравнению с прошлым годом, тогда как динамика их продаж в физических магазинах была далеко не столь высока, следует из исследования компании Nielsen, которое имеется в распоряжении РИА Новости.

Nielsen по итогам ритейл-аудита выделила наиболее быстрорастущие категории товаров в онлайне и сравнила динамику с продажами в офлайне. Так, если интернет-продажи развесных шоколадных конфет в апреле в натуральном выражении выросли на 561% по сравнению с апрелем 2019 года, то в офлайне рост продаж составил лишь 3%.

Продажи чипсов в онлайне выросли на 346% против 15% в офлайне, шоколадных плиток - на 250% против 2%. Кроме того, высокие темпы роста показали онлайн-продажи специй (215% против 17% в физических магазинах), шоколадной пасты (213% против 29%), соусов (199% против 5%), сметаны (193% против 22%), сливочного масла и маргарина (189% против 17%), растительных масел (182% против 2%).

# Экономика
По материалам: ria.ru

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