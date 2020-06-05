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Эксперты ожидают снижение урожая ягод в 2020 году

Эксперты ожидают снижение урожая ягод в 2020 году
Урожай ягод и, возможно, фруктов в России в 2020 году по сравнению с прошлым годом может оказаться заметно ниже из-за весенних заморозков в южных регионах, но цены не обязательно вырастут - производители и торговые сети будут учитывать покупательную способность населения, считают опрошенные РИА Новости участники отрасли.

Период ночных заморозков и резких колебаний температур на юге европейской части России (Краснодарский и Ставропольский края, Адыгея) продлился с конца марта до середины апреля, совпав с цветением ягодных, косточковых и плодовых культур. "Из-за погодных условий общие потери годового урожая могут составить примерно 20%, если у крупных хозяйств будут проблемы по сбору урожая, то, возможно, и до 40%", - сказала директор Союза производителей ягод (Ягодный союз) Ирина Козий.

Она добавила, что в центральной полосе заморозки были до начала цветения, и глобального вреда не принесли, но из-за холодной весны урожай ягод в большинстве хозяйств начинают собирать намного позже обычного. В свою очередь директор воронежского ООО "Сладуника" Вячеслав Пленкин заметил, что поздние сорта могут пострадать из-за непромерзания почвы и вредителей после аномально теплой зимы, развитию патогенов и болезней способствовала и дождливая майская погода; все это скажется и на количестве, и на качестве урожая.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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