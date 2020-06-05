Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Политика » Электронное голосование по поправкам в Конституцию продлится шесть дней

Электронное голосование по поправкам в Конституцию продлится шесть дней

Электронное голосование по поправкам в Конституцию продлится шесть дней
Дистанционное электронное голосование по поправкам в конституцию будет проходить в течение шести дней до 1 июля, чтобы была возможность перепроверить все факты и не допустить двойного голосования, сказала председатель ЦИК Элла Памфилова.

Возможность проголосовать в течение шести дней предусматривается в принятом ЦИК порядке подготовки и проведения электронного голосования.

"Дистанционное электронное голосование будет проходить в шесть дней, предшествующих основному дню голосования именно для того, чтобы потом могли все проверить, чтобы не было потом никакого двойного голосования. Чтобы те участники голосования, которые записались и хотели бы проголосовать дистанционно, но по каким-то причинам передумали, чтобы у них была возможность прийти 1 июля на свой участок проголосовать. А чтобы им дали такую возможность, у наших коллег должно быть понимание, что они пришли голосовать первый раз", - отметила Памфилова на заседании ЦИК.


Николай Булаев заявлял, что заявки на проведение электронного дистанционного голосования по поправкам в конституцию подали пять регионов: Москва, Санкт-Петербург, Красноярский край, Нижегородская область и Карелия.

Голосование по поправкам в конституцию назначено на 1 июля.

# Политика
По материалам: ria.ru

Последние новости

Пелагея отстригла челку: "И настроение улучшилось!"
Пелагея отстригла челку: "И настроение улучшилось!"
Застрявшие в Уругвае россияне вернутся на родину рейсом из Буэнос-Айреса
Застрявшие в Уругвае россияне вернутся на родину рейсом из
Электронное голосование по поправкам в Конституцию продлится шесть дней
Электронное голосование по поправкам в Конституцию продлится шесть
В Южной Корее прокуратура запросила ордер на арест фактического руководителя Samsung
В Южной Корее прокуратура запросила ордер на арест фактического
Эколог оценил последствия разлива топлива в Норильске
Эколог оценил последствия разлива топлива в Норильске
Россияне приготовились меньше тратить из-за кризиса
Россияне приготовились меньше тратить из-за кризиса
Число темнокожих номинантов на премию Британской киноакадемии увеличилось втрое
Число темнокожих номинантов на премию Британской киноакадемии
Большинство ограничений в Москве могут снять до июля
Большинство ограничений в Москве могут снять до июля
Платошкина на два месяца отправили под домашний арест
Платошкина на два месяца отправили под домашний арест
Украинский «Нафтогаз» призвал США положить конец «Северному потоку-2»
Украинский «Нафтогаз» призвал США положить конец «Северному потоку-2»
Помпео прокомментировал новые требования NASDAQ к компаниям
Помпео прокомментировал новые требования NASDAQ к компаниям
США выделили ряду стран $180 миллионов на приобретение аппаратов ИВЛ
США выделили ряду стран $180 миллионов на приобретение аппаратов ИВЛ

Топ на сегодня

Кадыров порассуждал о вреде вышек 5G и чипировании
Кадыров порассуждал о вреде вышек 5G и чипировании
Мадуро обвинил Колумбию в подготовке новых вторжений в Венесуэлу
Мадуро обвинил Колумбию в подготовке новых вторжений в Венесуэлу
В Швеции появилась "вакансия мечты" с зарплатой в две тысячи долларов
В Швеции появилась "вакансия мечты" с зарплатой в две тысячи долларов
Кремль отреагировал на слова Трампа о необходимости нового «ядерного пакта»
Кремль отреагировал на слова Трампа о необходимости нового «ядерного
Трамп передумал бросать армию на бунтующие города
Трамп передумал бросать армию на бунтующие города

Еще по теме

Памфилова оценила возможность дистанционного голосования по Конституции
Памфилова рассказала о внедрении электронного голосования
В ЦИК назвали голосование по Конституции безопаснее похода в магазин
Москва технологически готова к электронному голосованию по конституции