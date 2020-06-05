Электронное голосование по поправкам в Конституцию продлится шесть дней

Влада Некрасова

Дистанционное электронное голосование по поправкам в конституцию будет проходить в течение шести дней до 1 июля, чтобы была возможность перепроверить все факты и не допустить двойного голосования, сказала председатель ЦИК Элла Памфилова.

Возможность проголосовать в течение шести дней предусматривается в принятом ЦИК порядке подготовки и проведения электронного голосования.

"Дистанционное электронное голосование будет проходить в шесть дней, предшествующих основному дню голосования именно для того, чтобы потом могли все проверить, чтобы не было потом никакого двойного голосования. Чтобы те участники голосования, которые записались и хотели бы проголосовать дистанционно, но по каким-то причинам передумали, чтобы у них была возможность прийти 1 июля на свой участок проголосовать. А чтобы им дали такую возможность, у наших коллег должно быть понимание, что они пришли голосовать первый раз", - отметила Памфилова на заседании ЦИК.

Николай Булаев заявлял, что заявки на проведение электронного дистанционного голосования по поправкам в конституцию подали пять регионов: Москва, Санкт-Петербург, Красноярский край, Нижегородская область и Карелия.

Голосование по поправкам в конституцию назначено на 1 июля.