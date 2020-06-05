Эрдоган передумал возобновлять жёсткий карантин в Турции

Влада Некрасова

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отменил планы возобновления жёстких карантинных мер в крупных городах страны, сославшись на необходимость избегать «социальных и экономических последствий» блокировок в связи с эпидемией коронавируса Covid-19, передаёт Reuters.

Министерство внутренних дел Турции ранее объявило о планах введения комендантского часа в выходные дни в 15 городах, включая Стамбул и Анкару. Однако Эрдоган позже заявил, что он решил отменить эти ограничения после негативной реакции со стороны граждан.

Турция вновь открыла рестораны, кафе и пляжи в начале этой недели, а также возобновила пассажирские перевозки внутри страны.

Эрдоган отметил, что ранее придерживался точки зрения о необходимости повторного установления жёстких мер общенационального карантина, так как число новых ежедневных случаев заболевания коронавирусом подскочило до почти 1000 в четверг, 4 июня, по сравнению с примерно 700 случаями суточного прироста в предыдущие дни.

«В результате этой негативной тенденции нам пришлось снова пересмотреть правила (карантина) в нашей повестке дня, — написал турецкий лидер на своей станице в „Твиттере“. — Однако реакция, которую мы получили от наших людей, подтолкнула нас к отмене принятого решения».

Как сообщало ИА Newstes, внутреннее авиасообщение в Турции разблокировано, начиная с 1 июня, когда был осуществлён рейс Стамбул — Анкара. С минувшего понедельника первые авиарейсы на внутренних линиях осуществляются между двумя крупнейшими турецкими мегаполисами, а также в Измир, Анталью и Трабзон. Полёты из других аэропортов возобновятся поэтапно. Во всех воздушных гаванях Турции приняты санитарно-эпидемиологические меры предосторожности в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Работа аэропортов пересмотрена с учётом минимизации риска для здоровья пассажиров и персонала. Национальный авиаперевозчик Turkish Airlines планирует возобновить свои международные рейсы с 10 июня.

Согласно последним данным, в Турции подтверждено более 167 400 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 4630 пациентов с диагнозом Covid-19 скончались.