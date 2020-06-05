Кайли Дженнер возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых звезд по версии Forbes (после потери статуса миллиардера)

Вадим Карасев

Журнал Forbes опубликовал ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых знаменитостей, подсчитав их доходы за прошлый год. И если в год назад этот список возглавляла певица Тейлор Свифт, то на этот раз лидер сменился. Им стала 22-летняя Кайли Дженнер, которую совсем недавно журнал обвинил в преувеличении масштабов своего бизнеса и лишил статуса миллиардера.

Тем не менее в прошлом году Кайли действительно заработала больше других, причем во многом благодаря сделке с косметической компанией Coty, которой звезда реалити-шоу продала 51% бренда Kylie Cosmetics. Годовой доход Дженнер Forbes оценил в 590 миллионов долларов.





1. Кайли Дженнер — 590 миллионов долларов

На второй строчке рейтинга расположился 42-летний Канье Уэст, заработавший 170 миллионов долларов. Львиная доля этих денег была получена благодаря популярности бренда Yeezy. Третье место в списка Forbes занял 38-летний теннисист Роджер Федерер (106,3 миллиона долларов).

Замыкают десятку самых высокооплачиваемых звезд Криштиану Роналду (105 миллионов), Лионель Месси (104 миллиона), Тайлер Перри (97 миллионов), Неймар (95,5 миллиона), Говард Стерн (90 миллионов), Леброн Джеймс (88,2 миллиона) и Дуэйн Джонсон (87,5 миллиона).





2. Канье Уэст — 170 миллионов долларов





3. Роджер Федерер — 106,3 миллиона долларов





4. Криштиану Роналду — 105 миллионов





5. Лионель Месси — 104 миллиона долларов





6. Тайлер Перри — 97 миллионов долларов





7. Неймар — 95,5 миллиона долларов





8. Говард Стерн — 90 миллионов долларов





9. Леброн Джеймс — 88,2 миллиона долларов





10. Дуэйн Джонсон — 87,5 миллиона долларов