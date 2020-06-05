Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Новости на сегодня » Кайли Дженнер возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых звезд по версии Forbes (после потери статуса миллиардера)

Кайли Дженнер возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых звезд по версии Forbes (после потери статуса миллиардера)

Кайли Дженнер возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых звезд по версии Forbes (после потери статуса миллиардера)

Журнал Forbes опубликовал ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых знаменитостей, подсчитав их доходы за прошлый год. И если в год назад этот список возглавляла певица Тейлор Свифт, то на этот раз лидер сменился. Им стала 22-летняя Кайли Дженнер, которую совсем недавно журнал обвинил в преувеличении масштабов своего бизнеса и лишил статуса миллиардера.

Тем не менее в прошлом году Кайли действительно заработала больше других, причем во многом благодаря сделке с косметической компанией Coty, которой звезда реалити-шоу продала 51% бренда Kylie Cosmetics. Годовой доход Дженнер Forbes оценил в 590 миллионов долларов.


1. Кайли Дженнер — 590 миллионов долларов

На второй строчке рейтинга расположился 42-летний Канье Уэст, заработавший 170 миллионов долларов. Львиная доля этих денег была получена благодаря популярности бренда Yeezy.  Третье место в списка Forbes занял 38-летний теннисист Роджер Федерер (106,3 миллиона долларов).

Замыкают десятку самых высокооплачиваемых звезд Криштиану Роналду (105 миллионов), Лионель Месси (104 миллиона), Тайлер Перри (97 миллионов), Неймар (95,5 миллиона), Говард Стерн (90 миллионов), Леброн Джеймс (88,2 миллиона) и Дуэйн Джонсон (87,5 миллиона).


2. Канье Уэст — 170 миллионов долларов


3. Роджер Федерер — 106,3 миллиона долларов


4. Криштиану Роналду — 105 миллионов


5. Лионель Месси — 104 миллиона долларов


6. Тайлер Перри — 97 миллионов долларов


7. Неймар — 95,5 миллиона долларов


8. Говард Стерн  — 90 миллионов долларов


9. Леброн Джеймс  — 88,2 миллиона долларов


10. Дуэйн Джонсон — 87,5 миллиона долларов
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

Последние новости

Очередная обложка Time будет посвящена темнокожим, убитым полицией
Очередная обложка Time будет посвящена темнокожим, убитым полицией
Завтрак блогера признали крайне отвратительным
Завтрак блогера признали крайне отвратительным
Посольство России в Аргентины «минировали» два раза за неделю
Посольство России в Аргентины «минировали» два раза за неделю
В Японии призвали забрать у России не два, а четыре острова на Курилах
В Японии призвали забрать у России не два, а четыре острова на Курилах
ВЦИОМ: на 2% выросло число желающих участвовать в голосовании после объявления даты голосования по поправкам
ВЦИОМ: на 2% выросло число желающих участвовать в голосовании после
Российские музыканты написали более тысячи песен про коронавирус
Российские музыканты написали более тысячи песен про коронавирус
Спасение главной экономики Европы связали с электромобилями
Спасение главной экономики Европы связали с электромобилями
Эксперты отметили всплеск онлайн-продаж чипсов и конфет в России
Эксперты отметили всплеск онлайн-продаж чипсов и конфет в России
СМИ: Абэ не приедет в Москву на Парад Победы 24 июня
СМИ: Абэ не приедет в Москву на Парад Победы 24 июня
Пять регионов подали заявки на проведение электронного голосования
Пять регионов подали заявки на проведение электронного голосования
В Германии за сутки выявили 475 случаев коронавируса
В Германии за сутки выявили 475 случаев коронавируса
Россиянам дали советы по выбору масок и перчаток
Россиянам дали советы по выбору масок и перчаток

Топ на сегодня

Хафтар «оступился» в аэропорту Триполи на фоне интенсивной дипломатии
Хафтар «оступился» в аэропорту Триполи на фоне интенсивной дипломатии
Нефть и рубль на подъеме: что будет после встречи ОПЕК+
Нефть и рубль на подъеме: что будет после встречи ОПЕК+
"Горбатый" "Запорожец" выставили на продажу по цене новой Toyota
"Горбатый" "Запорожец" выставили на продажу по цене новой Toyota
В Кремле следят за ситуацией с COVID-19 перед голосованием по Конституции
В Кремле следят за ситуацией с COVID-19 перед голосованием по
Главу Samsung захотели арестовать
Главу Samsung захотели арестовать

Еще по теме

Forbes назвал самых молодых и высокооплачиваемых знаменитостей
Журнал Forbes лишил Кайли Дженнер статуса миллиардера
Forbes лишил Кайли Дженнер статуса миллиардера
Тейлор Свифт, Кайли Дженнер и Канье Уэст возглавили список самых богатых мировых звезд по версии Forbes