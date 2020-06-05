Как часто можно заниматься вагинальным и анальным сексом?

Алексей Вольцев

Казалось бы, вопросы как, где и как часто заниматься любовью должны обсуждаться исключительно между двумя партнерами в откровенной беседе. И если с традиционным видом секса, вагинальным, все более-менее понятно, то анальный, даже в 21 веке, остается для многих непонятной и даже табуированной темой. Что ж, давайте разбираться вместе!

А есть ли точные цифры?

Ты удивишься, но данная тема давно будоражит умы не только простых обывателей, но и известных ученных. Которые, кстати, очень любят проводить опросы на данную тематику. Так, согласно последнему из них, благодаря нехитрым подсчетам американские светила науки сошлись в едином мнении – человек, занимающийся вагинальным сексом 3 раза в неделю, чувствует себя счастливым и удовлетворенным. Безусловно, данный показатель – индивидуальный и не может быть применен ко всем семейным парам.

Вот только сексологи решили пойти дальше и добавили дополнительное условие для испытуемых пар. Они предложили все тем же парам (разумеется, в рамках научного эксперимента) увеличить число половых актов еще ровно в 2 раза. И пришли к неутешительным выводам. Все дело в том, что предаваясь чаще плотским утехам, у некоторых участников эксперимента снизилось половое влечение, ровно, как и удовольствие от интимного процесса.

Следовательно, все-таки не существует общепринятой нормы, каждая пара – индивидуальна в своих желаниях и потребностях. И все же, если рассматривать отдельно мужчин и женщин, можно заметить явные различия в сексуальных потребностях.

Сексуальная активность мужчин

На сексуальные потребности мужчин оказывают влияние следующие факторы:

Сексуальная активность женщин

Темперамент. Доказано, что в зависимости от половой конституции, которая закладывается еще в момент внутриутробного развития, сексуальная потребность представителей сильного пола условно делится на сильную, слабую и среднюю. Соответственно, и частота половых актов в этих условиях может варьироваться от нескольких раз в неделю, до одного раза в месяц.Возраст. Не секрет, что пик сексуальной активности представителей сильного пола наступает в возрасте 20-35 лет. Именно в этом возрасте мужчины занимаются сексом достаточно часто. Далее с каждым последующим годом жизни половое влечение начинает постепенно угасать, а вместе с ним и количество половых актов.Социальные факторы. На частоту занятий любовью так же оказывают влияние тяжелые трудовые условия, нарушения режима сна и отдыха и даже традиции.Состояние здоровья. Наличие вредных привычек и хронических заболеваний вносит свои коррективы в сексуальную жизнь мужчины.Психологические факторы. Характер, комплексы и старые обиды, порой, становятся серьезной преградой и мешают в полной мере получать удовольствие от секса.

На сексуальные потребности представительниц слабого пола оказывают влияние факторы, идентичные описанным выше. Лишь с одной небольшой оговоркой. Как правило, женщина старается максимально подстраиваться под желания мужчины, не задумываясь над тем, а действительно ли то или иное количество половых актов необходимо ей самой. Но, по словам медиков, для сохранения женского здоровья и репродуктивных функций, женщина должна заниматься вагинальным сексом как минимум один раз в неделю.

Вход с тыльной стороны

Та самая тема, которая одинаково сильно волнует и мужчин, и женщин. А так же вызывает бесконечные споры в кругах медицинских работников. Как часто можно заниматься анальным сексом без вреда для здоровья? И вреден ли на самом деле данный вид секса?

Специалисты сошлись в едином мнении: правильно спланированный анальный секс, при наличии обоюдного желания у партнеров (это важно!) 1-2 раза в неделю совершенно безопасен. Почему не чаще? А все потому, что:

Секреты правильного анального секса

Стоит признать, что все-таки мышцы сфинктера не предназначены для подобных занятий. И спустя определенное время они имеют свойство терять свою упругость и эластичность. А это чревато весьма неприятными последствиями.Анальный секс, вопреки заблуждениям, вовсе не служит профилактикой геморроя, а наоборот, способен спровоцировать его появление.В медицинских кругах широко распространено мнение, что риск подхватить какое-либо венерическое заболевание, занимаясь анальным сексом в несколько раз выше, чем вагинальным. Стенки прямой кишки тоньше, следовательно, легче пропускают инфекции.Слишком грубый анальный секс вызывает достаточно болезненные ощущения и приводит к образованию трещин.

Для того чтобы ты и твой партнер получили лишь удовольствие от данного вида секса, не опасаясь за свое здоровье, необходимо прислушаться к некоторым советам.

Постарайся искоренить все предрассудки (если таковые имеются) и страхи перед предстоящим половым актом. Будет неплохо, если ты вместе с партнером прочтешь литературу на данную тематику и откровенно обсудишь свои и его предпочтения.Удели особое внимание гигиене. Возможно, имеет смысл сделать очистительную клизму.Полноценная прелюдия – залог отличного секса. А если речь идет об анальном сексе – тем более. Это как раз тот самый случай, когда спешить – точно не стоит. Важно, чтобы оба партнера были максимально расслаблены и достигли наивысшей точки сексуального возбуждения.Смазки много не бывает. Особенно, в этом случае. Поэтому позаботься об этом заранее и приобрети в секс-шопе эту «маленькую помощницу» с любимым вкусом и ароматом. И да, твоя слюна – не вариант!Никаких резких движений. Только плавные и нежные фрикции в одном направлении. В противном случае рискуешь услышать мольбы о помощи и увидеть на лице партнерши мокрые следы. И поверь, это будут отнюдь не слезы счастья.Не стоит зацикливаться на «одном месте». Спина, ягодицы, грудь и женский клитор нельзя оставлять без внимания во время анального секса. Это позволит девушке испытать большее удовольствие от процесса, ну и… усыпит ее бдительность.И, конечно же, даже в такой волнительный и долгожданный момент, нельзя забывать о презервативах. Не смотря на то, что риск возникновения беременности ничтожно мал и практически равен нулю, существует другая проблема. Микроорганизмы и бактерии, плотно населяющие прямую кишку, способны вызвать ряд неприятных заболеваний у мужчины. Для девушек же семяизвержение может произвести эффект слабительного средства. И еще, если сразу после анального секса вы вдруг решите вернуться к проверенной «классике», то обязательно не забудь сменить презерватив.

Таким образом, частота занятий как вагинальным, так и анальным сексом сугубо индивидуальна и по определению не должна вписываться в установленные кем-либо правилами. Только вы, двое, должны решать «когда, каким образом и как часто» любить друг друга!