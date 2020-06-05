Как доставить удовольствие мужчине в постели: 8 волшебных способов

Анастасия Иванова

Не секрет, что секс оказывает благотворное влияние на здоровье человека. Вот только не стоит рассматривать интимную близость только в этом ключе. Прежде всего, занятия любовью должны помочь партнерам стать ближе и позволить получить поистине неземное удовольствие.

К счастью (или, к сожалению) женская и мужская физиологии устроены по-разному. И представительницы прекрасного пола ошибочно полагают, что для достижения мужского оргазма обычно не требуется каких-либо особых усилий. Так-то оно так, но если ты твердо решила подарить своему избраннику по-настоящему незабываемую ночь, (о которой он еще долгое время будет вспоминать со счастливой улыбкой на лице), а не просто, что называется «исполнить долг» — придется отбросить шаблоны и немного постараться. Мы подготовили несколько секретов, которые помогут тебе деле.

Не молчи

«Немое кино» больше не в тренде! Доказано, что откровенные разговоры «об этом» во время самого процесса заводят мужчин ничуть не меньше, чем созерцание обнаженного женского тела. Только не стоит в момент интимной близости рассказывать о проблемах на работе, о том, как ты чуть не разбила машину, поссорилась с мамой или подумываешь о косметическом ремонте в спальне. Вместо этого попробуй озвучить свои самые сокровенные желания. Робкие еле слышные стоны – не в счет.

Говори о том, что ты собираешься сделать прямо в эту минуту, как будешь ласкать любимого, каких действий ждешь от него. Не переживай, стеснение испарится буквально спустя пару фраз, а на его смену придет дикое возбуждение и мощная разрядка.

Целуй по-новому

О пользе предварительных ласк не говорил разве что немой. И если ты до сих пор убеждена, что прелюдия нисколько не важна для мужчины, то позволь тебя разочаровать. Важна и крайне необходима! И если ранее ваши привычные ласки перед сексом проходили по строгому сценарию, то пора вносить пикантные коррективы. Например, классический французский поцелуй заиграет новыми красками, если оба партнера… не станут закрывать глаза. Удели максимальное внимание всем его эрогенным зонам. И поверь, их гораздо больше, чем может показаться на первый взгляд. Шея, затылок, лопатки, уши и соски не менее восприимчивы к ласкам, чем главный мужской орган. Не веришь? Проверь сама!

Овладей секретами гейш

Кто-кто, а японские обольстительницы знали толк в истинных наслаждениях. Почему бы тебе не перенять у них парочку «горячих» приемов? Гейши в совершенстве владели всеми видами массажей. И ты, несомненно, сможешь научиться этому мастерству. Стоит ли говорить о том, что после подобной прелюдии оргазм партнера станет значительно ярче?

Легкими расслабляющими движениями начинай ласкать шею партнера, спину, руки, ягодицы и непременно удели особое внимание его ногам. Мало кто догадывается, но именно там сосредоточенно огромное количество эрогенных точек. Внутренняя часть бедер особенно чувствительна, а ее стимуляция невероятно возбуждает.

И, конечно же, важно помнить о главной изюминке эротического массажа – ласкай своего партнера не только руками, но и всем телом. Разумеется, обнаженным. При этом не разрешай ему дотрагиваться до тебя. Вот увидишь, таких невероятных ощущений у вас еще не было. И любимый непременно захочет испытать их снова!

Проявляй инициативу

Мужчин особенно заводит тот факт, что именно любимая женщина является инициатором сексуальных игр. Даже если ты отнюдь не скромница, попробуй разнообразить ваш секс каким-нибудь ноу-хау. Главное, чтобы инициатива исходила от тебя.

Привыкли к чувственному регулярному сексу, но только по вечерам? Попробуй сместить этот график на ранее утро и предложи это своему возлюбленному! Приятное удивление и неземное наслаждение не заставят себя долго ждать. Каждое занятие любовью происходит при выключенном свете и плотно зашторенных окнах? Долой однообразие! Дай любимому человеку как следует рассмотреть тебя и все происходящее с вами. Отбрось предрассудки и мнимые комплексы. Твой мужчина рядом – это ли не лучшее доказательство его безграничной любви и сексуального желания.

Будьте парой

Во всех смыслах этого слова. Особенно, в постели. Ваши движения должны максимально дополнять друг друга, а не исключать. Тихонечко отлежаться с привычной мыслью, что мужчине-то в любом случае хорошо – не получится.

Твое активное участие в интимных играх вселит в него дополнительную уверенность и удвоит, а то и утроит наслаждение. Ведь рядом с ним женщина, которая не только без ума от него, но и каждой клеточкой своего разгоряченного тела не стесняется «кричать» об этом. А там, и до одновременного оргазма (который, кстати, особенно ценится мужчинами) рукой подать. Холодная отстраненная партнерша, которая время от времени издает кое-какие звуки и фальшиво закатывает глаза, вряд ли удовлетворит даже самого непритязательного в сексе мужчину.

Исполни его сексуальную фантазию

А они у него есть, даже не сомневайся! Хорошо, если ваши отношения достаточно доверительные, и ты без тени смущения сможешь расспросить его о тайных желаниях. Наверняка, среди них найдется та, которую по силам тебе исполнить прямо сейчас. А уж как этому будет рад твой партнер! К тому же ты и сама придешь в восторг от подобной игры.

Все мужчины без ума, когда задуманное идет согласно их четкому плану и желанию. Вот и не лишай его этого удовольствия. И да, ролевые игры – это далеко не старенький медицинский халат на твоем соблазнительном теле и мнимая гримаса умирающего больного на его лице. Наверняка вам под силу справиться и без этого бесполезного антуража. В этом действии главное – эффект неожиданности и новизны, благодаря которому ваша сексуальная жизнь раскроется в полной мере.

Оральные ласки

Да-да, тот самый надежный и проверенный метод доставить мужчине неземное удовольствие. Но главное правило, которое ты должна усвоить, перед тем как перейти непосредственно к самому процессу – никакого насилия над собой и принуждения!

Хороший минет – это всегда удовольствие для двоих. Ни один мужчина в мире не сможет получить наслаждение, видя неподдельные страдания на твоем лице. Зато девушка, делающая это с истинным удовольствием – значительно сокращает временные рамки на пути к мужскому оргазму.

Конечно ты в курсе, что половой член – главная эрогенная зона на теле мужчины. Однако тебе ведь ничто не помешает во время оральных ласк дополнительно стимулировать его ягодицы или мошонку. Тем самым усиливая наслаждение любимого во сто крат. Начинай с медленных движений, постепенно увеличивая темп. Ускоряйся и снова останавливайся, поиграй с ним плавными скользящими движениями языка, уделяя особое внимание головке и уздечке, доведя до исступления и высшей точки неземного удовольствия.

Люби его

На самом деле, испытать наивысшее наслаждение в постели мужчине удастся лишь с любимой и любящей его женщиной. Научись понимать его и полностью принимать, со всеми достоинствами и недостатками, слабостями и странностями, привычками и предпочтениями. Уважай его и умей находить компромиссы, даже если вы в эту самую минуту пребываете в горизонтальном положении. Ведь любить – это значить отдавать, совершенно ничего не требуя взамен. Любить – это стараться сделать счастливее.