Как заняться сексом без использования презерватива? 8 вариантов контрацепции

Анастасия Иванова

Ежедневно врачи, родители, знакомые и рекламные ролики на телевиденье твердят о необходимости использования презерватива во время каждого полового акта. И, тем не менее, все равно находятся смельчаки, которых ничуть не пугают последствия в виде нежелательной беременности и заболеваний, передающихся половым путем. Если ты – один из них, то этот материал точно для тебя! Чем чревато пренебрежительное отношение изделием №2 и существует ли альтернатива – читай ниже.

Разумеется, когда речь идет о постоянном партнере, презерватив становится скорее преградой, нежели неизменным атрибутом. И если ЗППП тебе еще удастся избежать (конечно, при условии, что в ваших отношениях царит доверие и верность), то наступление беременности вполне может обернуться неожиданным сюрпризом. Как приятным, так и не очень. В случае если на данный момент ты больше склоняешься ко второму варианту – наши советы о том, как правильно заняться сексом без использования презерватива.

Следим за циклом

В менструальном цикле любой девушки есть определенное количество дней, в которые с большей вероятностью может наступить беременность. Как правило, это 3-5 день до созревания яйцеклетки и пару дней после. Тебе остается лишь точно отследить овуляцию.

А сделать это лучше всего при помощи женского календаря. Не поленившись, отмечай каждый месяц начало и окончание критических дней. Так ты точно будешь знать длительность своего цикла и примерно понимать, в какие дни вероятность забеременеть ничтожна мала, а в какие – лучше не рисковать.

Однако не забывай, что данный метод условный, а женский организм – весьма непредсказуем. Поэтому полностью полагаться на данные календаря не рекомендуется.

В качестве дополнительной информации можешь ориентироваться на базальную температуру своего тела. Суть данной процедуры заключается в следующем. На протяжении нескольких дней каждое утро в одно и то же время тебе необходимо измерять температуру ректально. Записывая данные термометра, ты заметишь, что в определенные дни показатели бывают несколько выше обычного. Это и есть тот самый «опасный период». Однако если и после этого возникают сомнения, ты всегда можешь приобрести в аптеке специальный тест на овуляцию, который достаточно легок в использовании и информативен.

Прерванный половой акт

Наверняка данное понятие уже знакомо тебе не понаслышке. Суть метода достаточно проста – занимаясь любовью, твой избранник извлекает половой член из тебя за несколько секунд до семяизвержения. Вот только здесь все решает опыт и мастерство мужчины. Ну, и счастливый случай, конечно же.

Неопытные партнеры часто ошибаются с временными расчетами или переоценивают собственные возможности. Кроме того в мужском секрете, который выделяется задолго до оргазма, уже содержится определенное количество сперматозоидов, любой из которых способен оплодотворить яйцеклетку.

Гормональные препараты

Популярность противозачаточных оральных контрацептивов растет с каждым днем. Ты, наверное, тоже наслышана об их волшебных свойствах, помимо основного предназначения. И действительно, благодаря регулярному приему чудо-пилюль тебе удастся отрегулировать менструальный цикл, улучшить состояние кожи и волос, справиться с перепадами настроения.

Благодаря этому методу тебе не придется переживать по поводу того, что очередная ночь любви прошла без презерватива. Ведь согласно статистике, прием противозачаточных средств на 98% надежен. При условии, что ты соблюдаешь режим и принимаешь препараты ежедневно в одно и то же время. Однако не стоит забывать, что данный метод способен уберечь лишь от нежелательной беременности. Что касается инфекций, передающихся половым путем – он совершенно неэффективен.

Внутриматочная спираль

Достаточно популярное изобретение фармацевтики, которое так же позволяет предаваться страсти, забыв о презервативе. Одним из главных преимуществ данного метода являются временные рамки. Спираль устанавливается гинекологом на срок до 5-6 лет. Она располагается непосредственно в шейке матки и создает неблагоприятную среду для сперматозоидов, снижая их активность. К минусам использования данного метода контрацепции можно отнести следующее:

Женские презервативы

Спираль не защищает от ЗППП;Некоторые девушки ощущает незначительный дискомфорт внутри;Наступление внематочной беременности;Возникновение инфекций и эрозии.

Современная альтернатива мужским презервативам. Чаще всего они имеют форму небольшого колпачка или кольца, изготовленного из тонкого латекса. Вот только «подружиться» с данным изделием с первого раза без консультации гинеколога тебя вряд ли удастся. Потому как при выборе женского презерватива необходимо точно учитывать размер изделия и уметь правильно ввести его во влагалище.

По некоторым данным, данный метод барьерной контрацепции в несколько раз надежнее, чем мужской презерватив, защищает девушку от опасных заболеваний и наступления беременности.

Спермицидная смазка

Главным преимуществом данного метода контрацепции является то, что использовать ее могут как мужчины, так и женщины. Она имеет гелеобразную структуру и легко наносится на половой член или внутрь влагалища. Действующие вещества данного барьерного метода контрацепции направлены на полное уничтожение сперматозоидов и полностью препятствуют их проникновению в женскую яйцеклетку.

Спермициды совершенно безопасны для твоего гормонального фона, практически не имеют побочных эффектов, защищают от большинства заболеваний и не требуют использования на постоянной основе. Отдав предпочтение данному методу контрацепции, помни, что наносить спермицидную смазку рекомендовано за 15-20 минут до полового акта.

Гормональный пластырь

Одно из новейших изобретений фармакологии, которое точно нужно попробовать парам, отказавшимся от презерватива. Противозачаточное средство, содержащее гормоны, надежно защищает от нежелательной беременности и помогает нормализовать менструальный цикл женщины.

Многие девушки полюбили данный метод контрацепции за его удобство и практичность. Пластырь клеится на одну из частей тела (ягодицы, предплечье, живот) примерно 1 раз в неделю. Во время критических дней его не используют. Таким образом, в месяц тебе понадобиться лишь 3 штуки этого волшебного изобретения. Принцип работы гормонального пластыря достаточно прост и понятен. Гормоны, содержащиеся в нем, полностью контролируют работу яичников, соответственно влияя на овуляцию и делая среду в женском организме непригодной для движения сперматозоидов.

«Горячий» метод

Совершенно нелепый, на первый взгляд, но не менее популярный среди некоторых пар. Бытует мнение, что высокая температура оказывает негативное влияние на жизнедеятельность сперматозоидов. Не исключено, что на основе этого утверждения и появились мужские запреты на ношение тесного нижнего белья и чрезмерным увлечением сауной.

Однако, несмотря на всю абсурдность, некоторые мужчины используют в качестве предохранения горячую ванну непосредственно перед половым актом. Ты можешь разделять их убеждения, или категорически отрицать, но помни, что данный метод достаточно ненадежен. И опираться в таких вопросах на чужой опыт – себе дороже.

Несмотря на разнообразие вариантов секса без презерватива, следует отметить, что он – единственный надежный защитник не только от нежелательной беременности, но и всех известных заболеваний, передающихся половым путем. Естественно, при условии его правильного хранения и использования.