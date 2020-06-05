Как заняться сексом без парня: 6 «хитрых» способов

Лидия Мартынова

Как ни крути, но каждая девушка хотя бы единожды в своей жизни сталкивалась с ситуацией, когда сексуальное желание и возбуждение есть, а партнера – нет. Вот здесь-то как раз и приходит на помощь старая-добрая мастурбация.

И чтобы не твердили обыватели и сколько бы ни приписывали данному (а стоит признать, достаточно приятному) времяпровождению слухов и стыдливых предрассудков, женская мастурбация – отличная сексуальная разрядка. Безусловно, в том случае, когда полноценная интимная близость с мужчиной по каким-либо причинам невозможна.

О пользе самоудовлетворения

Да, признай, наконец, что мастурбация – это не только не вредно, но и даже полезно. Недаром сексологи выделили целый ряд преимуществ, которые по праву принадлежат женскому самоудовлетворению.

Благодаря мастурбации ты имеешь все шансы испытать мульти оргазм. Согласно неумолимой статистике оргазмы представителей мужского пола в разы превосходят женские. И с этим фактом не поспоришь. Но именно благодаря мастурбации ты имеешь все шансы исправить это досадное недоразумение.Повышает женскую самооценку. Не достигнув в очередной раз столь долгожданного наслаждения во время секса с мужчиной, многие женщины обрастают комплексами и начинают заниматься самобичеванием. Мысли о возможной фригидности наносят непоправимый ущерб женской самооценке. Самоудовлетворение же напротив, позволяет девушкам раскрепоститься, получить удовольствие и максимально раскрыть свою сексуальность.Избавляет от бессонницы. В момент сексуальной разрядки твой организм начинает активно вырабатывать гормоны, которые полностью отвечают за здоровый и крепкий сон. Параллельно уменьшая чувство тревоги, и даря ощущение спокойствия. Ну, не чудо ли?Помогает снизить болевой порог. Не секрет, что многие девушки испытывают достаточно болезненные ощущения во время критических дней. А занятия мастурбацией легко снимают напряжение в органах малого таза и способствуют общему улучшению состояния в эти дни.Качественно улучшает и гармонизирует интимную жизнь с партнером. Ведь благодаря мастурбации ты можешь лучше узнать собственное тело, нащупать точки, стимуляция которых приносит особое наслаждение. А в момент сексуальных игр с любимым мужчиной направить его в нужном направлении, тем самым значительно увеличив свои шансы на фееричный оргазм.

К счастью представительниц прекрасного пола, на сегодняшний день существует огромное множество вариаций на тему того, как сделать это без помощи мужчины. Ниже представлены наиболее интересные варианты, из которых ты в любой момент можешь выбрать подходящий именно тебе.

Игрушки для взрослых

На сегодняшний день ассортимент секс-шопов настолько разнообразен, что абсолютно любая девушка сможет подобрать для себя там игрушку, которая полностью удовлетворит все ее потребности.

Если твое сексуальное возбуждение резко возросло, а заняться любовью с мужчиной ну никак не получится (не важно, по каким причинам) – к твоим услугам эти сексуальные помощники. Всевозможные вибраторы, фаллоимитаторы, стимуляторы наслаждения и многое-многое другое точно не дадут тебе остаться неудовлетворенной. Смело отправляйся в ближайший магазин для взрослых (к услугам особо стеснительных представительниц слабого пола всегда работают онлайн магазины).

Выбрав сексуального помощника, исходя из собственных предпочтений, отправляйся домой. Прими расслабляющую ванну, включи любимую музыку или фильм, содержащий откровенные сцены и сделай первый шаг навстречу умопомрачительному (а зачастую, многочисленному) оргазму.

Наши руки не для скуки

Самый распространенный и общеизвестный вариант женской мастурбации. Техник ее исполнения – достаточно много. Однако неизменным всегда остается одно – главное действующее звено. И это – клитор. Во избежание травм рекомендовано использовать увлажняющий крем или специальную смазку.

Начни плавно, постепенно наращивая темп, по мере роста возбуждения. Нежные поглаживания половых губ, клитора и промежности могут переходить в вибрационные, и наоборот.

Важно помнить, что именно на женском клиторе сосредоточенно огромное количество нервных окончаний, которые, собственно и отвечают за твое удовольствие. Поэтому в самом начале интимного процесса предпочтительнее прибегать к деликатным ласкам. Во всяком случае до того момента, пока возбуждение не достигнет наивысшей отметки.

Некоторые девушки любят использовать довольно интересную технику. Они предпочитают передавить руку на несколько минут, а затем приступают к интенсивным ласкам половых органов. Именно благодаря этому и создается ощущение так называемого «чужого прикосновения».

Работаем кулачком

Не менее известная техника мастурбации, несколько напоминающая предыдущую. Только в данном случае давление на клитор происходит не пальцами, а кулаком. Основное ее преимущество заключается в следующем. Ты беспрепятственно можешь одновременно ласкать клитор большим пальцем руки, и так же проникать во влагалище указательным или средним пальцами. Причем сами движения могут быть как вертикальными, так и горизонтальными. На твое усмотрение. Чем интенсивнее и чаще будет происходить смена твоих движений, тем ярче по ощущениям будет разрядка.

Как рыба в воде

Метод мастурбации, для которого тебе понадобится душ, вода и безграничная фантазия. Просто открой воду и направь ее струю непосредственно на половые органы. Можно поиграть с напором воды, то уменьшая его, то снова включая на полную мощность. Не сомневайся, буквально через короткий промежуток времени на смену щекочущим ощущениям придет невероятное возбуждение и долгожданный оргазм.

Даже если у тебя нет душа, испытать мощный водный оргазм возможно и без него. Просто устройся поудобнее в ванной, разведи руками половые губы и направь на клитор струю воды прямо из-под крана. Сделать это гораздо удобнее, если твои ноги будут согнуты в коленях и широко разведены. Ну, а если в твоем распоряжении окажется джакузи, то грех не воспользоваться таким шансом. Благодаря его рассеивателю, который состоит из огромного количества небольших струек, твои ощущения станут просто невероятными. Все, что при этом требуется от тебя – расслабиться и получить удовольствие.

Экзотические фрукты

Многие девушки, уставшие от классических видов мастурбации, активно пользуются данным методом самоудовлетворения. В ход идут огурцы, бананы, клубника, кукуруза и даже баклажаны! При этом важно помнить о мерах безопасности и тщательно соблюдать правила гигиены. В противном случае можно потратить вечер не на экзотическое удовольствие, а на болезненное извлечение поврежденных фруктов из половых органов.

Любимая подушка

Данный предмет интерьера может служить не только средством для твоего комфортного сна, но и станет причиной мощной сексуальной разрядки. Тебе достаточно будет лишь прилечь на живот, разместив любимую подушку непосредственно между ног. Крепко обхватив ее, начинай поступательные движения бедрами вперед и назад. Подобное трение вызовет невероятный прилив крови к твоим половым органам и оргазм не заставит себя долго ждать.

Со временем, свыкнувшись с мыслью, что самоудовлетворение – это вовсе не постыдно и уж тем более не чревато никакими ужасными последствиями для твоего организма, ты научишься достигать неземного удовольствия в считанные секунды. Однако не забывай, что мастурбация ни в коем случае не должна стать заменой полноценным сексуальным отношениям с мужчиной.