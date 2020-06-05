Кандидаты на пост президента СБР могут подать документы до 26 июня
Сегодня, 00:00 Анастасия Иванова
Прием документов на участие в выборах президента Союза биатлонистов России (СБР) завершится 26 июня, сообщил РИА Новости член правления организации Андрей Левунин.
Внеочередная отчетно-выборная конференция СБР состоится 11 июля в Москве.
"Согласно уставу, срок подачи документов на должность президента заканчивается за 15 дней до конференции. Соответственно, до 26 июня", - сказал Левунин по телефону.
По материалам: ria.ru