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Кандидаты на пост президента СБР могут подать документы до 26 июня

Кандидаты на пост президента СБР могут подать документы до 26 июня
Прием документов на участие в выборах президента Союза биатлонистов России (СБР) завершится 26 июня, сообщил РИА Новости член правления организации Андрей Левунин.

Внеочередная отчетно-выборная конференция СБР состоится 11 июля в Москве.

"Согласно уставу, срок подачи документов на должность президента заканчивается за 15 дней до конференции. Соответственно, до 26 июня", - сказал Левунин по телефону.

# Политика
По материалам: ria.ru

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