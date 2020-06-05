Карантин продолжается: в Киеве и семи областях не разрешили открывать рестораны

Алексей Вольцев

Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

В Киеве и семи областях Украины продолжатся карантинные ограничения в части работы заведений общественного питания. То есть ранее озвученное разрешение принимать клиентов в закрытых помещениях ресторанов и кафе пока не будет действовать. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко.

По его словам, открыть кафе и рестораны не разрешили Киеву, Волынской, Житомирской, Львовской, Ровненской, Черновицкой, Донецкой и Луганской областям. Причина — высокие показатели заболеваемости коронавирусом, а также небольшое количество проведенных ПЦР-тестирований на 100 тысяч населения.

Ляшко отметил, что в этих областях региональные комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций не должны разрешать работу заведений общепита.

Напомним, Кабмин ранее разрешил с 5 июня кафе и ресторанам принимать клиентов внутри заведений при условии соблюдения санитарных норм.

«ФАКТЫ» писали о том, что 3 июня президент Зеленский во время визита в Хмельницкий попробовал кофе в местной кофейне, чем нарушил карантин. После возмущенных комментариев, главный санврач Виктор Ляшко оправдал действия Зеленского и его свиты в закрытом кафе Хмельницкого тем, что это была проверке ресторана на готовность принимать посетителей.