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Ким Кардашьян хочет переехать в другой дом, чтобы пожить отдельно от Канье Уэста

Ким Кардашьян хочет переехать в другой дом, чтобы пожить отдельно от Канье Уэста

Слухи о том, что в отношениях 39-летней Ким Кардашьян и 42-летнего Канье Уэста не все гладко, появились несколько недель назад — говорят, паре непросто дается самоизоляция, поэтому между ними часто возникают конфликты.

По словам инсайдеров, телезвезда даже планирует переехать в другой дом, чтобы некоторое время пожить отдельно от своего мужа.

Я думаю, что они проведут время порознь в разных домах,

— говорит источник.


Впрочем, по его словам, ни о каком разводе речи и быть не может.

Последнее, чего она хочет, — это развод, особенно потому, что реакция общественности после ее второго развода была невыносимой,

— добавил он.

Причиной конфликта супругов стало то, что на карантине они слишком много времени проводят вместе, что особенно тяжело дается Ким, которая не привыкла сидеть дома. Из-за этого они с Канье даже были вынуждены разъехаться по разным концам дома.

Между Ким и Канье сложились непростые отношения, потому что обычно они никогда не проводят так много времени вместе. Но Ким считает свой брак с Канье огромным успехом. Она единственная из своих сестер, кто замужем, и считает себя с Канье влиятельной парой,

— заключил он.


Недавно Ким и Канье отметили шестую годовщину свадьбы — памятная дата способствовала романтическому настроению телезвезды, которая делилась архивными снимками с торжества и ностальгировала по тому дню, когда они связали себя узами брака во Флоренции. В браке пара воспитывает четверых детей: шестилетнюю Норт, четырехлетнего Сейнта, двухлетнюю Чикаго и годовалого Псалма.


Канье Уэст и Ким Кардашьян с детьми
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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