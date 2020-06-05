Китай опубликует «Белую книгу» по борьбе с COVID-19

Алексей Вольцев

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать

Китайские власти, успешно локализовавшие коронавирус на своей территории, обобщили опыт этой работы и готовы поделиться им с миром. В воскресенье, в 10 часов утра по пекинскому времени (05 утра по Москве) пресс-канцелярия Госсовета КНР представит «Белую книгу борьбы Китая с эпидемией COVID-19», сообщает ресурс «Хуаньцюван».

«Белой книгой», как правило, называют обобщение информации по какой-либо масштабной проблеме. COVID-19, разумеется, может быть отнесён к такой категории, поэтому, как ожидают эксперты, в сборнике будут отражены многие полезные выводы, сделанные медиками из КНР по итогам противодействия коронавирусу.

Ранее один из инфекционистов КНР, доктор Чжун Наньшань пояснил, что китайская сторона уделяет самое пристальное внимание исследованиям в области борьбы с коронавирусом. При этом учёными из Китая опубликована почти треть всех статей по COVID-19 в международных научных журналах за последнее время.

С появлением «Белой книги» есть шанс увидеть первый систематизированный труд по профилактике инфекционных заболеваний и лечению пациентов. Специалисты рассчитывают найти в сборнике информацию относительно разработки вакцины, а также по возможным направлениям объединения мировых усилий в противодействии коронавирусу. Это особенно актуально на фоне прогнозов о вероятных вторых волнах эпидемии, а также о распространении COVID-19 на Южное полушарие, где скоро установится благоприятная для инфекции погода.

По информации китайских властей на утро пятницы, за сутки в стране зарегистрировано пять новых случаев заболевания COVID-19, все из которых являются привезёнными из-за рубежа: четыре выявлены в Шанхае, один в Чунцине.