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Китай заподозрили в территориальной экспансии под прикрытием коронавируса

Китай заподозрили в территориальной экспансии под прикрытием коронавирусаФото: Reuters

Китай использует пандемию коронавируса в качестве прикрытия для активизации своих территориальных претензий в регионе. В этом его заподозрил командующий Вооруженными силами США в Японии генерал-лейтенант Кевин Шнайдер (Kevin Schneider), передает Reuters.

По словам Шнайдера, с начала распространения в мире новой инфекции в Южно-Китайском море наблюдается всплеск активности китайского флота. В частности, в водах, на которые претендует Пекин, все чаще замечают китайские военные корабли и суда береговой охраны, которые преследуют появляющиеся там суда других стран. Также рост активности китайских военно-морских сил замечен и в Восточно-Китайском море, где, в частности, находится архипелаг Дяоюйдао (Сенкаку), который является предметом территориального спора между Китаем и Японией.

Как отметил генерал-лейтенант, таким образом Пекин, по всей видимости, пытается запугать другие государства, которые также имеют свои интересы в Южно-Китайском море. Причем, по его мнению, в дальнейшем подобная экспансионистская активность Китая останется на таком же высоком уровне.

В то же время, отмечает Reuters, сам Китай заявляет, что его морская активность в регионе носит исключительно мирный характер.

Ранее в Вашингтоне обвинили власти Китая в сокрытии части информации о коронавирусе. В частности, с таким заявлением в конце апреля выступал госсекретарь США Майк Помпео, который обещал, что Пекин понесет ответственность за утаенные данные. В начале мая Associated Press со ссылкой на документы министерства внутренней безопасности США сообщило, что Пекин скрывал информацию о коронавирусе, чтобы успеть накопить необходимые медикаменты для лечения больных.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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