Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Когда и для каких стран Евросоюз откроет границы

Когда и для каких стран Евросоюз откроет границы

В Евросоюзе определяются с условиями открытия внешних границ. Это может произойти меньше чем через месяц. Однако двери в Европу могут открыться не для всех третьих стран. Подробности – в нашем материале.


ЕВРОПА ЗАКРЫТА ДО КОНЦА ИЮНЯ

По сообщению ТАСС, по итогам заседания Совета ЕС правительствам стран Евросоюза рекомендовано продлить закрытие внешних границ до конца июня. Согласно принятым решениям, большинство стран ЕС откроет внутренние границы с 15 июня, остальные – только к концу месяца, исходя из текущей эпидемиологической ситуации. Брюссель считает, что в условиях улучшения ситуации в странах ЕС закрытие границ больше не является эффективным методом борьбы с пандемией

У стран Шенгенской зоны аналогичные сроки рестарта: полностью границы внутри сообщества должны снять не позднее конца июня.

Отметим, что позиция Брюсселя перекликается с планами о возобновлении приема иностранных туристов ряда стран. Например, о готовности снова разрешить въезд зарубежным путешественникам с 1 июля заявила Испания.

Эта же дата заявлена как возможный срок пересмотра списка стран, въезд из которых может быть разрешен, властями Греции и Болгарии. Напомним, что пока из-за ситуации с коронавирусом ни одна из европейских стран мира не заявила о готовности принимать россиян.


ГРАНИЦЫ ОТКРОЮТ НЕ ДЛЯ ВСЕХ

В интервью испанским СМИ комиссар внутренних дел Юлва Йоханссон подчеркнула, что в ЕС не заинтересованы в силу экономических и гуманитарных причин держать границы «на замке» очень долго. Однако в Брюсселе будут учитывать ситуацию с пандемией в третьих странах. Так, сейчас в Европе обеспокоены ростом заболеваемости коронавирусом в Латинской Америке.

Поэтому не исключено решение, когда ЕС откроет границы лишь для отдельных стран и предложит определенные ограничения по въезду для пассажиров из наиболее пострадавших регионов.

По информации из дипломатических источников ТАСС в Брюсселе, окончательное решение о порядке открытия границ может быть принято на онлайн-саммите ЕС 18-19 июня.

# Интересное
По материалам: atorus.ru

Последние новости

Экс-жена музыканта Романа Жукова рассказала о его превращении в садиста
Экс-жена музыканта Романа Жукова рассказала о его превращении в
Власти Пермского края разрешили театрам репетировать
Власти Пермского края разрешили театрам репетировать
Путин: Инфляция — в рамках, безработица растёт не так драматично
Путин: Инфляция — в рамках, безработица растёт не так драматично
Умер Михаил Кокшенов
Умер Михаил Кокшенов
Модный дайджест: от экокупальников Даутцен Крез до провинившегося Вирджила Абло
Модный дайджест: от экокупальников Даутцен Крез до провинившегося
Лунный день сегодня 5 июня 2020 года
Лунный день сегодня 5 июня 2020 года
РФПИ продал более десяти миллионов тестов на коронавирус за рубеж
РФПИ продал более десяти миллионов тестов на коронавирус за рубеж
Российским властям рассказали об угрозе от толпы безработных фитнес-тренеров
Российским властям рассказали об угрозе от толпы безработных
«Полуторный оксид» германия увеличит энергоемкость литий-ионных батарей
«Полуторный оксид» германия увеличит энергоемкость литий-ионных
В рамках проекта «Помоги учиться дома» более 300 тысяч единиц компьютеров переданы в семьи – Кравцов
В рамках проекта «Помоги учиться дома» более 300 тысяч единиц
Никакие дистанционные технологии не заменят традиционного обучения – Кравцов
Никакие дистанционные технологии не заменят традиционного обучения –
Правительство России внесло изменения в правила предоставления субсидий на благоустройство школ
Правительство России внесло изменения в правила предоставления

Топ на сегодня

В США умерла последняя получательница пенсии ветерана Гражданской войны
В США умерла последняя получательница пенсии ветерана Гражданской
Эрдоган отказал Хафтару в праве быть за столом переговоров по Ливии
Эрдоган отказал Хафтару в праве быть за столом переговоров по Ливии
США выделили ряду стран $180 миллионов на приобретение аппаратов ИВЛ
США выделили ряду стран $180 миллионов на приобретение аппаратов ИВЛ
Иран и Китай обвинили в попытках хакерской атаки на Трампа и Байдена
Иран и Китай обвинили в попытках хакерской атаки на Трампа и Байдена
В России резко выросли продажи электронных копий Конституции
В России резко выросли продажи электронных копий Конституции

Еще по теме

Раздумывают. В ЕС назвали примерную дату открытия границ
Чижов оценил возможность открытия внешних границ Евросоюза
Европарламент отменит штампы в паспорте при пересечении границы
Решение Киева против Москвы возмутило ЕС: Европа пообещала «разобраться»