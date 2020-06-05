Когда и для каких стран Евросоюз откроет границы

Анастасия Иванова

В Евросоюзе определяются с условиями открытия внешних границ. Это может произойти меньше чем через месяц. Однако двери в Европу могут открыться не для всех третьих стран. Подробности – в нашем материале.

ЕВРОПА ЗАКРЫТА ДО КОНЦА ИЮНЯ

По сообщению ТАСС, по итогам заседания Совета ЕС правительствам стран Евросоюза рекомендовано продлить закрытие внешних границ до конца июня. Согласно принятым решениям, большинство стран ЕС откроет внутренние границы с 15 июня, остальные – только к концу месяца, исходя из текущей эпидемиологической ситуации. Брюссель считает, что в условиях улучшения ситуации в странах ЕС закрытие границ больше не является эффективным методом борьбы с пандемией

У стран Шенгенской зоны аналогичные сроки рестарта: полностью границы внутри сообщества должны снять не позднее конца июня.

Отметим, что позиция Брюсселя перекликается с планами о возобновлении приема иностранных туристов ряда стран. Например, о готовности снова разрешить въезд зарубежным путешественникам с 1 июля заявила Испания.

Эта же дата заявлена как возможный срок пересмотра списка стран, въезд из которых может быть разрешен, властями Греции и Болгарии. Напомним, что пока из-за ситуации с коронавирусом ни одна из европейских стран мира не заявила о готовности принимать россиян.

ГРАНИЦЫ ОТКРОЮТ НЕ ДЛЯ ВСЕХ

В интервью испанским СМИ комиссар внутренних дел Юлва Йоханссон подчеркнула, что в ЕС не заинтересованы в силу экономических и гуманитарных причин держать границы «на замке» очень долго. Однако в Брюсселе будут учитывать ситуацию с пандемией в третьих странах. Так, сейчас в Европе обеспокоены ростом заболеваемости коронавирусом в Латинской Америке.

Поэтому не исключено решение, когда ЕС откроет границы лишь для отдельных стран и предложит определенные ограничения по въезду для пассажиров из наиболее пострадавших регионов.

По информации из дипломатических источников ТАСС в Брюсселе, окончательное решение о порядке открытия границ может быть принято на онлайн-саммите ЕС 18-19 июня.