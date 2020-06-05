Конкурент «Турецкого потока» пока передумал расширяться

Анастасия Иванова

Тест по расширению Трансадриатического газопровода (TAP) перенесли на год. Об этом сообщили операторы проекта TAP AG и газотранспортных систем Италии и Греции. Трансадриатический газопровод является частью «Южного газового коридора» по поставкам топлива из Азербайджана в Европу и его запустят в этом году.

«С учетом нынешних рыночных условий необходимо больше времени энергетическим рынкам, чтобы восстановиться», — говорится в заявлении трех операторов. В TAP AG, Snam и DESFA уточнили, что тест по расширению Трансадриатического газопровода (TAP) перенесли на июль 2021 года. Он представляет собой прием заявок о потенциальных объемах закупок со стороны клиентов, на основе которого принимается инвестиционное решение о расширении газопровода. В TAP планируют увеличить мощности вдвое — до 20 млрд кубометров газа в год.

Впрочем, пока не запущена и первая очередь проекта. TAP станет составной частью «Южного газового коридора», по которому Италия, Греция и Болгария будут получать через Грузию и Турцию из Азербайджана 10 млрд кубометров в год.

Иллюстрация: tap-ag.com.

Как сообщало ИА Newstes , в конце апреля трубоукладочная платформа Castoro sei компании Saipem завершила в Адриатическом море укладку подводного участка газопровода, который соединит Албанию с Италией. Итальянский участок — последний для запуска TAP. В конце мая оператор проекта сообщил о заполнении газом греческого участка.

Известно, что крайний контрактный срок запуска всего «Южного газового коридора» из Азербайджана в Италию назначен на 1 июля 2020 года и при задержке консорциум TANAP (турецкий отрезок) может выставить финансовые требования Азербайджану, чья компания Socar является дольщиком всех участков.

Глава консорциума Трансанатолийского газопровода (TANAP) Салтук Дюзйол заявлял Reuters, что первые коммерческие поставки газа с азербайджанского месторождения «Шах-Дениз» в Каспийском море в Европу планировались в начале 2020 года, но теперь возможны не раньше октября. Он объяснял, что TAP столкнулся с «некоторыми техническими трудностями, а также другими нетехническими проблемами, которые повлияли на процесс строительства». Очевидно, речь идет об Италии, где отношение к проекту неоднозначное. Так, прошлым летом министр окружающей среды Серджио Коста назвал TAP бессмысленным из-за падения спроса на газ. В то же время губернатор Апулии говорил о том, что необходимо изменить маршрут газопровода прочь от туристической зоны. В консорциуме TAP ответили, что изменение маршрута приведет к задержке проекта на 4 года — 5 лет.

Акционерами Трансадриатического газопровода (ТАР) выступают британская BP (20%), азербайджанская Socar (20%), итальянская Snam (20%), бельгийская Fluxys (19%), испанская Enagás (16%) и швейцарская Axpo (5%).

Проект «Южный газовый коридор» активно поддерживает Евросоюз, который сделал для него, в отличие от российских проектов, исключения из Третьего энергопакета. Газопровод станет альтернативой поставкам российского газа и конкурентом «Турецкого потока», который запустили 1 января. Ежегодно из Азербайджана планируют подавать 6 млрд кубометров для Турции, 6 млрд для Италии, 3 млрд для Греции и 1 млрд для Болгарии. Судя по рыночному тесту для TAP, первая очередь выйдет на проектную мощностью 10 млрд кубометров в 2023—2024 годах.