Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » Конкурент «Турецкого потока» пока передумал расширяться

Конкурент «Турецкого потока» пока передумал расширяться

Конкурент «Турецкого потока» пока передумал расширяться

Тест по расширению Трансадриатического газопровода (TAP) перенесли на год. Об этом сообщили операторы проекта TAP AG и газотранспортных систем Италии и Греции. Трансадриатический газопровод является частью «Южного газового коридора» по поставкам топлива из Азербайджана в Европу и его запустят в этом году.

«С учетом нынешних рыночных условий необходимо больше времени энергетическим рынкам, чтобы восстановиться», — говорится в заявлении трех операторов. В TAP AG, Snam и DESFA уточнили, что тест по расширению Трансадриатического газопровода (TAP) перенесли на июль 2021 года. Он представляет собой прием заявок о потенциальных объемах закупок со стороны клиентов, на основе которого принимается инвестиционное решение о расширении газопровода. В TAP планируют увеличить мощности вдвое — до 20 млрд кубометров газа в год.

Впрочем, пока не запущена и первая очередь проекта. TAP станет составной частью «Южного газового коридора», по которому Италия, Греция и Болгария будут получать через Грузию и Турцию из Азербайджана 10 млрд кубометров в год.

Иллюстрация: tap-ag.com.

Как сообщало ИА Newstes , в конце апреля трубоукладочная платформа Castoro sei компании Saipem завершила в Адриатическом море укладку подводного участка газопровода, который соединит Албанию с Италией. Итальянский участок — последний для запуска TAP. В конце мая оператор проекта сообщил о заполнении газом греческого участка.

Известно, что крайний контрактный срок запуска всего «Южного газового коридора» из Азербайджана в Италию назначен на 1 июля 2020 года и при задержке консорциум TANAP (турецкий отрезок) может выставить финансовые требования Азербайджану, чья компания Socar является дольщиком всех участков.

Глава консорциума Трансанатолийского газопровода (TANAP) Салтук Дюзйол заявлял Reuters, что первые коммерческие поставки газа с азербайджанского месторождения «Шах-Дениз» в Каспийском море в Европу планировались в начале 2020 года, но теперь возможны не раньше октября. Он объяснял, что TAP столкнулся с «некоторыми техническими трудностями, а также другими нетехническими проблемами, которые повлияли на процесс строительства». Очевидно, речь идет об Италии, где отношение к проекту неоднозначное. Так, прошлым летом министр окружающей среды Серджио Коста назвал TAP бессмысленным из-за падения спроса на газ. В то же время губернатор Апулии говорил о том, что необходимо изменить маршрут газопровода прочь от туристической зоны. В консорциуме TAP ответили, что изменение маршрута приведет к задержке проекта на 4 года — 5 лет.

Акционерами Трансадриатического газопровода (ТАР) выступают британская BP (20%), азербайджанская Socar (20%), итальянская Snam (20%), бельгийская Fluxys (19%), испанская Enagás (16%) и швейцарская Axpo (5%).

Проект «Южный газовый коридор» активно поддерживает Евросоюз, который сделал для него, в отличие от российских проектов, исключения из Третьего энергопакета. Газопровод станет альтернативой поставкам российского газа и конкурентом «Турецкого потока», который запустили 1 января. Ежегодно из Азербайджана планируют подавать 6 млрд кубометров для Турции, 6 млрд для Италии, 3 млрд для Греции и 1 млрд для Болгарии. Судя по рыночному тесту для TAP, первая очередь выйдет на проектную мощностью 10 млрд кубометров в 2023—2024 годах.

# Россия
По материалам: eadaily.com

Последние новости

Индивидуальные принты на толстовках от компании «Fair Print»
Индивидуальные принты на толстовках от компании «Fair Print»
Затмение Полной Луны в Стрельце: астрологи о рисках и возможностях 5 июня 2020 года
Затмение Полной Луны в Стрельце: астрологи о рисках и возможностях
Конкурент «Турецкого потока» пока передумал расширяться
Конкурент «Турецкого потока» пока передумал расширяться
Пульсоксиметр вместо робота: как пандемия изменила интересы покупателей
Пульсоксиметр вместо робота: как пандемия изменила интересы
Более 50 тысяч консультаций провели специалисты горячей линии для педагогов, учеников и родителей
Более 50 тысяч консультаций провели специалисты горячей линии для
Байден определился: 15% американцев — это не очень хорошие люди
Байден определился: 15% американцев — это не очень хорошие люди
Билли Айлиш рассказала об отсутствии к ней сексуального интереса у бывших
Билли Айлиш рассказала об отсутствии к ней сексуального интереса у
Половина российских сайтов вновь оказалась под угрозой из-за хакеров
Половина российских сайтов вновь оказалась под угрозой из-за хакеров
В МГППУ стартовал цикл вебинаров по психологическим основам подготовки к ЕГЭ
В МГППУ стартовал цикл вебинаров по психологическим основам
Черед для "Запада". РФ и Белоруссия готовятся к новым военным учениям
Черед для "Запада". РФ и Белоруссия готовятся к новым военным учениям
Трамп нашел способ наказать Китай
Трамп нашел способ наказать Китай
Самая дальнобойная российская винтовка стоит на вооружении в пяти странах
Самая дальнобойная российская винтовка стоит на вооружении в пяти

Топ на сегодня

В США умерла последняя получательница пенсии ветерана Гражданской войны
В США умерла последняя получательница пенсии ветерана Гражданской
В Кремле следят за ситуацией с COVID-19 перед голосованием по Конституции
В Кремле следят за ситуацией с COVID-19 перед голосованием по
Эрдоган отказал Хафтару в праве быть за столом переговоров по Ливии
Эрдоган отказал Хафтару в праве быть за столом переговоров по Ливии
Пакистан рекордно заражается Covid-19, спасая экономику от разрушения
Пакистан рекордно заражается Covid-19, спасая экономику от разрушения
Иран и Китай обвинили в попытках хакерской атаки на Трампа и Байдена
Иран и Китай обвинили в попытках хакерской атаки на Трампа и Байдена

Еще по теме

Эксперт: Больше газа из Каспия в ЕС? Пока нет никакого и он уже дорогой
Конгрессмен предложил заменить российский газ азербайджанским
Азербайджан достроил главного конкурента «Турецкого потока»
Азербайджан торжественно открыл Южный газовый коридор