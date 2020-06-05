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Красивые коврики в детскую своими руками

Красивые коврики в детскую своими руками

Чтобы добавить уюта, например, в детской комнате, понадобится красивый и мягкий коврик. Чтобы он получился мягким и таким, как нет ни у кого, мы изготовим его сами. Не свяжем и не сошьем, а именно изготовим. Нам потребуются нитки. Те, которыми люди обычно вяжут, а еще кусочек пластиковой сетки.

Переворачиваем стул, хотя можно приспособить и что-то другое. Нам нужно намотать нитки. За одну ножку привязываем кончик нитки и мотаем захватывая вторую ножку. После того, как сделано 8-10 оборотов, нитку отрезаем и привязываем к любой из намотанных.

Теперь потребуются крепкие нитки, такие, чтобы можно было завязывать, тянуть и они бы не порвались. Связываем очень крепко наш моток на расстоянии 7-8 см. То есть, у нас должен получиться мягкий канат, который перевязан несколько раз на одинаковом расстоянии. Затем, ровно посередине между связками, разрезаем наш канат, чтобы получились пушистики, с перевязкой посередине.


Небольшое отступление: Когда мы перевязываем намотанные нитки, хвостики от перевязок не отрезаем, пусть они будут, потом пригодятся.

Когда сделано достаточное количество таких пушистиков с хвостиками, можно приступать непосредственно к изготовлению самого коврика. Все достаточно просто. Пушистики привязываются к пластиковой сетке. Делать это нужно так, чтобы не оставалось никаких пробелов. Самое интересное, если пушистиков вы сделали разных цветов, то можно выложить любой узор или мордашку мультяшного героя. Форма и размер тоже могут быть абсолютно разными.  Ну а цвет, естественно, подобрать легче всего, так как многообразие окрасок ниток просто зашкаливает.

На таком коврике дети будут не только с удовольствием играть, но и просто посидеть им будет интересно. Еще бы, он получается пушистый и очень мягкий.

Кстати, если пушистики не привязывать на пластиковую основу, а пришивать к плотному материалу, то можно изготовить такое же красивое покрывало. В сочетании с ковриком, эти поделки зададут стиль всей детской комнаты. Сделают ее уютнее и веселее.

Попробуйте, вы точно не пожалеете. У меня такие коврики не только в детской, но и в своей спальне. Смотрится не хуже шкуры медведя. Я выбрала светлый бежевый цвет, сделала его однотонным, красота получилась, скажу я вам.

# Интересное
По материалам: planktons

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