Лунный день сегодня 5 июня 2020 года

Вадим Карасев

В пятницу, 5 июня, состоится Полнолуние. Что же на этот раз приготовила Полная Луна, и стоит ли всерьез опасаться за свое настроение или карьеру? Разобраться помогут прогнозы астрологов.

Наступающий день обещает некоторые сложности. Причина тому — полутеновое лунное Затмение и Полнолуние в Стрельце. Сегодня лучше не лезть на рожон. Эти лунные сутки могут вызвать большие эмоциональные перепады и отсутствие взаимопонимания между людьми. Необходимо требовать от себя терпеливости и стараться не слишком обременять себя ответственными делами, чтобы никого не подвести.

Фаза Луны: 14-15 лунные сутки. Сегодня Полнолуние в Стрельце усилит чувствительность и эмоциональность, нарастит напряжение, заставит верить приметам, снам и интуиции. Возможно столкновение с влиятельной силой, утрата баланса. Не лучший день для поиска справедливости и споров.

Магнитные бури: магнитосфера Земли спокойна. Магнитной бури не ожидается.

Благоприятные дела в Полнолуние:

уединение, духовные практики, работа над собой;расширение и укрепление своего авторитета;проведение обрядов на удачу;инвестирования в сферу искусства;потребность к переменам, составление планов.

Опасности и риски в Полнолуние:

Домашние дела при Луне в Стрельце

легкомысленное отношение к деньгам;недостаток твердости характера;внутреннее разногласие, беспокойcтво;преувеличивание своих возможностей и сил;стремительность и необдуманность поступков.

Небольшая уборка сегодня не только освежит энергию в доме, но и поможет привести в порядок мысли. Перед самым началом эксперты сайта dailyhoro.ru советуют задать себе интересующий вопрос или проговорить волнующую ситуацию. Во время уборки не переставайте думать о том, что у вас получится разрешить все лучшим образом, и это обязательно произойдет.

Работа и деньги в пятницу

В день Полнолуния и Затмения деловая сфера будет напоминать поле боя с затяжными битвами. Но особых перемен в профессиональных делах не предвидится, если вы сами их не спровоцируете, поддавшись эмоциям или неверной оценке происходящего. Многим сегодня может показаться, что они способны на невозможное. Это не соответствует реальности, поэтому не делайте опрометчивых выводов. Добросовестно выполняйте обязанности и не терзайте себя сомнениями. Имейте в виду, что опрометчивые поступки во всем, что связано с карьерой, могут иметь неприятные финансовые последствия.

Внешний вид по лунному календарю

Внешний вид сегодня решает многое, поэтому не ленитесь следить за тем как и во что вы одеты. Не позволяйте себе небрежность. В этот день стоит подчеркнуть свои достоинства и скрыть недостатки, тогда придет уверенность. А это, в свою очередь, поспособствует успеху в личных и деловых начинаниях.

Любовь и отношения сегодня

В личной жизни ожидаются волнения. Любимые люди, проверенные в житейских боях, могут отступить назад, а близкие друзья — начать завидовать. Не стоит принимать это близко к сердцу: такой эффект оказывает Полнолуние, и вскоре все встанет на свои места. Сохраняйте спокойствие, и тогда былые чувства разгорятся с новой силой.

Настроение и здоровье 5 июня

Ведущая тема дня — Полнолуние, которое потребует от всех нас выдержки, спокойствия и четкого следования намеченным целям. В большей степени проблемы со здоровьем могут быть вызваны внутренними переживаниями, негативными эмоциями и беспокойством. Не тревожьтесь, даже если для этого есть причины. Какие бы тучи ни сгустились над вашей головой, нельзя отчаиваться и замыкаться в себе. Руководствуйтесь народной мудростью: все, что ни делается, — к лучшему.