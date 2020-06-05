Мария Машкова наблюдает за протестами в США: "Съезжаются грабить и громить магазины"

Вадим Карасев

Антирасистские протесты продолжаются в США, вовлекая как рядовых граждан, так и их знаменитых соотечественников. Соцсети стали местом сбора участников акции Black Lives Matter и обмена информацией. 35-летняя российская актриса Мария Машкова, живущая в США вместе с мужем и детьми, наблюдает за происходящим в стране со стороны, делясь наблюдениями у себя в инстаграме.Я живу между Беверли-Хиллз и Санта-Моникой, где последние несколько дней, помимо мирных протестов, съезжаются (из разных, говорят, штатов) грабить и громить магазины. Я постоянно слышу звук вертолетов, а наш продуктовый магазин забили досками от мародерства. Мне как русской девушке, оказавшейся первый раз в Америке в 23 года, многое непонятно. Наши протесты отличаются от местных... радикально! Знаний из учебников не хватает. Вчера услышала монолог директора школы своих детей (белая, взрослая женщина) о расизме и происходящем за окном. Была поражена, как откровенно и по-взрослому разговаривают с детьми. Второй день подслушиваю уроки девчонок... Сейчас Фанина учительница просила высказаться детей. Сижу на полу, слушаю детей, и многое становится просто и понятно. Ну и что такое хорошо, а что такое плохо, тоже делается очевидным, — написала Мария в соцсети.





Мария Машкова





Актриса и ее муж, музыкант и бизнесмен Александр Слободяник — младший, воспитывают двух дочерей: десятилетнюю Стефанию и восьмилетнюю Александру.

Машкова добавила к своим словам в сети тег #blackouttuesday, объединивший многих протестующих против полицейского произвола в отношении афроамериканцев. Волна недовольства поднялась после смерти 46-летнего темнокожего Джорджа Флойда, который скончался 25 мая в момент задержания полицейским в Миннеаполисе.





Антирасистские акции протеста в США







