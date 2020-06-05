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Михаил Кокшенов: интеллигент за маской простофили

Михаил Кокшенов: интеллигент за маской простофили
На 84-м году жизни не стало актера Михаила Кокшенова. Его кинокарьера длилась почти 60 лет, он снялся более чем в 120 фильмах. В основном это были роли второго плана, но его герои, даже появившись в кадре на несколько минут, запоминались на годы. Об актере, которого называли "королем эпизода", — в материале РИА Новости.

Играл ворону

Одну из своих самых первых ролей Кокшенов вспоминает с усмешкой: "Сплошное мучение! Пришлось выпить девять стаканов воды!" Это о фильме "Девчата", где он сыграл молодого парня, который просто заходит в новую столовую утолить жажду во время ссоры Тоси и Ильи — даже текста учить не пришлось.


Но то, что тогда удалось пробиться хотя бы в эпизод, актер уже считал успехом. Почти весь его курс в Щукинском снялся в фильме "Девять дней одного года", а его даже в массовку не взяли: сказали, "не тянет на физика".


Кокшенов распереживался: "В институте я никак не мог определиться со своим амплуа. Меня все тянуло на героев, но играть их я почему-то стеснялся… Замахивался также на Печорина, но Бог уберег!"

Сразу после Щуки переучившийся геолог пошел служить в Театр Маяковского, где его преследовала та же история — эпизоды. В своей книге мемуаров "Апельсинчики и витаминчики" он вспоминает: "В спектакле "Золотой конь" я играл ворону, сначала четвертую, без слов, а через три года я уже вырос до первой вороны. У меня было семь фраз плюс карканье".

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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