Минздрав оценил ситуацию с коронавирусом в российских регионах

Вадим Карасев

Михаил МурашкоФото: Александр Астафьев / РИА Новости

Министр здравоохранения Михаил Мурашко оценил ситуацию с коронавирусом в российских регионах, назвав субъекты, вызывающие тревогу из-за распространения инфекции. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Россия 1».

По его словам, речь идет о Дагестане и Северной Осетии, однако в первом регионе ситуация улучшилась. «Забайкальский край вызывает тревогу определенную», — отметил министр, добавив, что там еще есть проблематичные регионы в достаточно большом количестве.

Ранее сообщалось, что Мурашко назвал условие распространения вакцины от коронавируса. По его словам, вакцина должна быть одинаково доступной для всех стран мира. Он также сообщил, что сейчас 126,5 тысячи россиян с новой коронавирусной инфекцией или подозрением на нее находятся в больницах. Из них более 3,5 тысячи подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

За последние сутки в России было выявлено 8726 зараженных коронавирусом. Всего в стране зафиксировано 449,8 тысячи случаев инфицирования. Из них 212,6 тысячи выздоровели, 5528 скончались. В ВОЗ заявили о выходе России на плато по коронавирусу.