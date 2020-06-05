Минздрав предложил изменить порядок медицинского освидетельствования водителей

Алексей Вольцев

Министерство здравоохранения подготовило проект приказа об изменении порядка медицинского освидетельствования водителей. Документ опубликован в пятницу на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно проекту, сдавать анализы для диагностики употребления алкоголя водителям при получении медицинской справки будет нужно, только если нарколог выявит симптомы заболевания.

«Лабораторные исследования крови и (или) мочи в целях диагностики употребления алкоголя (при выявлении врачом-психиатром-наркологом симптомов и синдромов заболевания (состояния), являющегося медицинским противопоказанием к управлению транспортными средствами», — говорится в тексте.

При этом тест на маркер CDT можно будет заменить на другие методы проверки на алкоголь и наркотики.

Минздрав с 22 ноября 2019 года планировал изменить в стране порядок медицинского освидетельствования водителей. Согласно новым правилам, для получения справки от нарколога необходимо было сдавать кровь и мочу для выявления психоактивных веществ и маркера CDT, показывающего регулярное употребление алкоголя. В случае положительных результатов человека должны были направлять в наркологический диспансер на обследование к психиатру-наркологу и проведения лабораторных исследований.

Предполагаемый рост стоимости прохождения водительской медкомиссии привел к огромным очередям в наркологических и психоневрологических диспансерах. В этой связи Минздрав «с учетом обеспокоенности граждан» был вынужден отложить вступление в силу нового порядка медосмотра и провести дополнительный анализ методов тестирования.