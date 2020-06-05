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Мэр Нью-Йорка обещает защитить журналистов от полиции

Мэр Нью-Йорка обещает защитить журналистов от полиции

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио заявил, что будет защищать права журналистов, освещающих акции протеста в мегаполисе. Об этом градоначальник написал в Twitter.

Мэр посмотрел видео задержания полицией доставщика еды и был возмущен. По его словам, те, кто выполняет важную работу, не попадают под действие норм комендантского часа. Это касается и доставщиков еды, и журналистов.

«Это не приемлемо и должно прекратиться. Доставка еды — важная работа, и она освобождается от комендантского часа. То же самое касается журналистов, освещающих акции протеста и выполняющих свою работу. Они тоже важные работники. Мы будем защищать их права. Общественность зависит от информации, которую они предоставляют», — подчеркнул он.

Как сообщало ИА Newstes , в ходе беспорядков, вспыхнувших в Миннеаполисе после убийства Джорджа Флойда, многие журналисты подверглись нападению полицейских. Кто-то из них получил ранения резиновыми пулями, другие пострадали от слезоточивого газа. Среди тех, кого атаковала полиция, были представители CBS, NBC, VICE, Minneapolis Star Tribune, Los Angeles Times, а также РИА Новости. МИД России был вынужден напомнить американцам о важности соблюдения свободы слова. Губернатор Миннесоты Тим Уолц принес журналистам извинения.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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