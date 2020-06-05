Модный дайджест: от экокупальников Даутцен Крез до провинившегося Вирджила Абло

Вадим Карасев

В нашем традиционном дайджесте обсуждаем модные новости недели. Даутцен Крез представила экологичные купальники, Вирджил Абло попал под шквал критики за то, что пожалел разграбленный магазин: подробнее об этом и другом рассказываем в новой подборке.

1.Даутцен Крез представила коллекцию купальников из переработанных материалов

Бренд Hunkemöller представил новую коллаборацию с Даутцен Крез. Модель создала коллекцию пляжной одежды и купальников из переработанного пластика, средства от продажи которой пойдут на очистку Мирового океана. Это первая эколинейка в истории бренда.









2.Марк Джейкобс и Вирджил Абло высказались о протестах в США

Массовые протесты в США, начавшиеся после смерти темнокожего Джорджа Флойда, задушенного при задержании полицией, на этой неделе оставались в центре внимания мировой прессы. Тему активно все обсуждают и в сети — от обычных пользователей до звезд. Так, на этой неделе особенный ажиотаж вызвали высказывания дизайнеров Марка Джейкобса и Вирджила Абло.

Вот только реакция на них была противоположной: если Джейкобса поддержали, то Абло за свои слова пришлось извиняться. Началось все с того, что оба дизайнера прокомментировали случаи мародерства и нападений на люксовые бутики.





Марк Джейкобс

Никогда не позволяйте им убедить себя, что разбитое стекло — это насилие. Голод — это насилие. Жизнь на улице — это насилие. Война — это насилие. Сбрасывать бомбы на людей — это насилие. Расизм — это насилие. Превосходство белых — это насилие. Отсутствие медицины — это насилие. Бедность — это насилие. Отравление источников воды для извлечения выгоды — это насилие. Собственность можно восстановить, человеческие жизни — нет,

— написал Джейкобс в своем блоге.





В комментариях один из подписчиков спросил, написал бы дизайнер эти слова, если бы разрушили его магазин, на что Джейкобс ответил, что его бутик уже был разрушен в ходе протестов.

Такая позиция вызвала одобрение у многих пользователей сети, и ее стали противопоставлять высказыванию креативного директора Louis Vuitton Men и Off-White Вирджила Абло — и не в пользу последнего.





Вирджил Абло

Вот как события на улицах США оценил Абло, чьи родители являются иммигрантами из Ганы. Дизайнер прокомментировал видео разграбленного магазина, которое опубликовал дизайнер Шон Уотерспун.

Мне это отвратительно. Шон вкладывает в это душу, там его пот, кровь и слезы. Ребята, которые ограбили его магазин, а также все остальные магазины, просто знайте, что вещь, которая смотрит на вас в вашем доме прямо сейчас, осквернена. Мы все часть этой культуры. И это то, чего вы хотите? В следующий раз, проходя мимо Шона Уотерспуна, делайте это, опустив глаза и сгорая от стыда,

— написал Абло.

Высказывание дизайнера вызывало волну хейта в его адрес. Пользователи сети возмутились, что Абло свел значение протестов против расизма к хулиганским акциям. Масло в огонь подлило и его пожертвование в размере 50 долларов организации, которая помогает покрыть судебные издержки протестующих. Многие посчитали такую сумму издевательски маленькой, отметив, что в магазинах самого Абло с такой суммой делать нечего. После такого ажиотажа Вирджил принес свои извинения.

Вчера я говорил, что мои магазины и магазины моих друзей были разграблены. Я извиняюсь за то, что это прозвучало так, будто моя забота об этих магазинах перевесила мою заботу о нашем праве протестовать против несправедливости и выражать гнев и ярость в этот момент,

— сказал Абло, также добавив, что в общей сложности на инициативы, связанные с протестным движением, он пожертвовал уже более 20 тысяч долларов.

3.Пушкинский музей выпустил маски с репродукциями картин

Строгие ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса, постепенно планируют снимать, и многие люди с нетерпением ждут, когда же можно будет вернуться к полноценной жизни, снова посещать музеи, театры и рестораны. Впрочем, сразу забыть обо всех мерах предосторожности точно не получится, поэтому маски еще точно будут актуальны.





В сувенирном магазине ГМИИ имени Пушкина появились многоразовые двухслойные маски с принтами по мотивам картин и других экспонатов, которые входят в экспозицию, в том числе "Танцовщицы на репетиции" Эдгара Дега и "Белые кувшинки" Клода Моне. Есть в ассортименте и маска со статуей Давида Микеланджело. Приобрести их можно уже сейчас в онлайн-магазине, стоимость одной маски составляет 700 рублей. Планируется, что для посетителей музей откроется 10 июля.

4.Флагманский бутик A La Russe закрывается

На этой неделе стало известно, что флагманский бутик марки на Малой Бронной доживает свои последнее дни. Чтобы хоть как-то скрасить эту грустную новость, решили устроить прощальную распродажу, которая продлится до 30 июня.

В ней участвуют как вещи из последней коллекции, так и семплы и архивные экземпляры предыдущих коллекций.

Впрочем, сдаваться и уходить в тень дизайнер бренда Анастасия Романцова явно не собирается и уже работает над чем-то новым.





Мы не прощаемся и в ближайшее время объявим о наших дальнейших планах,

— говорится в официальном пресс-релизе.

5.Netflix закрыл модное шоу с Алексой Чанг

Второго сезона реалити-шоу Next in Fashion с Алексой Чанг и Тэном Франсом, судя по всему, не будет. Канал Netflix отказался от дальнейшей работы над проектом. Премьера шоу состоялась 29 января этого года.

Его участниками были 19 профессиональных дизайнеров из мира моды, которые уже работали с брендами и знаменитостями. Главным призом проекта были 250 тысяч долларов и возможность продать созданную в рамках шоу коллекцию через онлайн-бутик люксовых брендов Net-a-Porter. Next In Fashion часто сравнивали с другим известным шоу, где соревновались дизайнеры, "Проект Подиум".

Победителем первого и последнего сезона Next In Fashion стала Минджу Ким из Южной Кореи.





Работа из коллекции Минджу Ким