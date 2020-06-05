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"Молодежка ОНФ" в Северной Осетии помогает устранять последствия урагана

"Молодежка ОНФ" в Северной Осетии помогает устранять последствия урагана

Команда "Молодежки ОНФ" приступила к оказанию помощи в ликвидации последствий урагана в Северной Осетии.

Участники "Молодежки ОНФ" в Республике Северная Осетия сформировали группу оперативного реагирования из 15 человек и сегодня утром выехали на территорию городской школы №5. Здание школы не пострадало, но шквалистый ветер повалил сразу несколько крупных деревьев. Волонтеры распилили ветки и помогли загрузить их в грузовики

"В общей сложности получилось 7 грузовых машин с поломанными деревьями. Помимо помощи по ликвидации последствий урагана, мы также доставим жителям продуктовые наборы – тем, чьи дома получили повреждения", - отметил участник "Молодежки ОНФ" в Республике Северная Осетия Анзор Карданов.

Волонтеры также убрали территорию школьного двора от опавшей листвы и веток. На одном из упавших деревьев ребята нашли птенца филина. Птица не пострадала, волонтеры аккуратно перенесли его на другое дерево, в безопасное место.

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По материалам: uposters.ru

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