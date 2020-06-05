Мурашко призвал сделать вакцину от коронавируса доступной всем странам
Сегодня, 21:07 Алексей Вольцев
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что вакцина от коронавируса должна стать равнодоступной всем странам.
"Она должна таковой стать. Здесь встанет вопрос о ценообразовании. Потому что, когда идет покрытие большого количества населения вакциной, конечно, цена имеет также значение", - сказал он в интервью Наиле Аскер-заде в эфире телеканала "Россия 1", отвечая на вопрос о том, сможет ли вакцина от коронавируса стать равнодоступной всем странам.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
По материалам: ria.ru