Мурашко призвал сделать вакцину от коронавируса доступной всем странам

Алексей Вольцев

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что вакцина от коронавируса должна стать равнодоступной всем странам.

"Она должна таковой стать. Здесь встанет вопрос о ценообразовании. Потому что, когда идет покрытие большого количества населения вакциной, конечно, цена имеет также значение", - сказал он в интервью Наиле Аскер-заде в эфире телеканала "Россия 1", отвечая на вопрос о том, сможет ли вакцина от коронавируса стать равнодоступной всем странам.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.