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Музыканта Романа Жукова обвинили в изнасиловании беременной жены

Музыканта Романа Жукова обвинили в изнасиловании беременной женыРоман ЖуковФото: @zhukovroma_official

Елена Жукова, бывшая супруга музыканта Романа Жукова, заявила, что муж изнасиловал ее на десятой неделе беременности, после чего у нее случился выкидыш. Ее слова передает «Собеседник».

Инцидент якобы произошел в 2008 году. «Муж насильно принудил меня заниматься с ним сексом, после чего у меня открылось кровотечение, пришлось вызывать скорую, ребенка я потеряла», — рассказала Жукова.

«Он насиловал меня, поставив лицом к иконам! Это был край извращенности и цинизма. Ради собственных животных инстинктов Роман довел до этой трагедии», — добавила она.

Отмечается, что пара прожила в браке 13 лет. Они поженились в 2005 году. В браке у них родились семеро детей, в 2012-м одна из них, пятилетняя Елизавета-Виктория, погибла из-за несчастного случая.

53-летний Роман Жуков — советский и российский музыкант, бывший участник группы «Мираж». В его дискографии 13 альбомов.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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