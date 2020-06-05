Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

На аукционе впервые продали работу Жана-Мишеля Баскии c подписью SAMO

На аукционе впервые продали работу Жана-Мишеля Баскии c подписью SAMO
. Работу Жана-Мишеля Баскии, на которой фактически изображена только его подпись SAMO, которую он часто использовал, когда работал в технике стрит-арта, продали на аукционе почти за 72 тысячи долларов, сообщает Artnet.

О том, что работу выставят на торги аукционного дома Capsule Auctions стало известно в конце мая. Изначально оценочная стоимость составляла 25 тысяч долларов, но коллекционеры подняли ее до 72.

Никогда раньше работы с подписью SAMO (Same Old Shit) не выставлялись на аукционах. Художнику она очень нравилась, и он использовал ее как как стрит-артист, когда работал на Манхэттене с своим другом Аль Диазом.


В конце 1979 года, Баския сам принял решение от нее избавиться, оставив по всему городу надписи: "SAMO IS DEAD".


Помимо подписи нет никаких других свидетельств о том, что работа принадлежит Баскии, ее нет ни в одном каталоге. Однако Диаз и его современники подтвердили, что она сделана рукой художника.

Невысокую стоимость работы Баскии, самая дорогая картина которого была продана за 110,5 миллиона долларов в 2017 году, объясняется тем, что ее официальный статус остается под вопросом. По мнению обозревателей издания, эта подпись, в отличие от других его произведений, больше похожа на любопытную деталь, предмет, имеющий отношение к художнику, артефакт из того времени, когда он занимался граффити.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

Последние новости

Россиянам дали советы по выбору масок и перчаток
Россиянам дали советы по выбору масок и перчаток
Что можно и что нельзя делать в Духов день в 2020 году
Что можно и что нельзя делать в Духов день в 2020 году
Победитель «Евровидения» Рыбак рассказал об уничтоживших его волю таблетках
Победитель «Евровидения» Рыбак рассказал об уничтоживших его волю
Сотрудника российского агентства расстреляли в Йемене
Сотрудника российского агентства расстреляли в Йемене
На аукционе впервые продали работу Жана-Мишеля Баскии c подписью SAMO
На аукционе впервые продали работу Жана-Мишеля Баскии c подписью SAMO
Женский гороскоп на неделю с 8 по 14 июня 2020 года
Женский гороскоп на неделю с 8 по 14 июня 2020 года
Эксперты ожидают снижение урожая ягод в 2020 году
Эксперты ожидают снижение урожая ягод в 2020 году
В России задумали отрезвить родителей-алкоголиков
В России задумали отрезвить родителей-алкоголиков
У доктора Мясникова появится новая программа на телевидении
У доктора Мясникова появится новая программа на телевидении
В США умерла последняя получательница пенсии ветерана Гражданской войны
В США умерла последняя получательница пенсии ветерана Гражданской
Явное преобладание минуса: Итоги биржевой торговли 4 июня
Явное преобладание минуса: Итоги биржевой торговли 4 июня
Съемки второго сезона «Ведьмака» возобновили
Съемки второго сезона «Ведьмака» возобновили

Топ на сегодня

В организме задушенного полицейскими Флойда обнаружили коронавирус и наркотики
В организме задушенного полицейскими Флойда обнаружили коронавирус и
Хафтар «оступился» в аэропорту Триполи на фоне интенсивной дипломатии
Хафтар «оступился» в аэропорту Триполи на фоне интенсивной дипломатии
Канада рассмотрит возможность предоставления безвиза Украине
Канада рассмотрит возможность предоставления безвиза Украине
Эксперты рассказали, когда компании в России восстановятся после COVID-19
Эксперты рассказали, когда компании в России восстановятся после
На Камчатке женщину приговорили к 15 годам за убийство двоих детей
На Камчатке женщину приговорили к 15 годам за убийство двоих детей

Еще по теме

Баскетбольную майку Барака Обамы продали на аукционе за 120 тысяч долларов
В Лондоне выставят на продажу копию работы Дарвина с пометками автора
Пирожное с последней свадьбы Трампа продали за 2 тысячи долларов
Либералов не устраивает само существование нашей страны, заявил Анатолий Вассерман