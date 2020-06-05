На аукционе впервые продали работу Жана-Мишеля Баскии c подписью SAMO

Влада Некрасова

. Работу Жана-Мишеля Баскии, на которой фактически изображена только его подпись SAMO, которую он часто использовал, когда работал в технике стрит-арта, продали на аукционе почти за 72 тысячи долларов, сообщает Artnet.

О том, что работу выставят на торги аукционного дома Capsule Auctions стало известно в конце мая. Изначально оценочная стоимость составляла 25 тысяч долларов, но коллекционеры подняли ее до 72.

Никогда раньше работы с подписью SAMO (Same Old Shit) не выставлялись на аукционах. Художнику она очень нравилась, и он использовал ее как как стрит-артист, когда работал на Манхэттене с своим другом Аль Диазом.

В конце 1979 года, Баския сам принял решение от нее избавиться, оставив по всему городу надписи: "SAMO IS DEAD".

Помимо подписи нет никаких других свидетельств о том, что работа принадлежит Баскии, ее нет ни в одном каталоге. Однако Диаз и его современники подтвердили, что она сделана рукой художника.

Невысокую стоимость работы Баскии, самая дорогая картина которого была продана за 110,5 миллиона долларов в 2017 году, объясняется тем, что ее официальный статус остается под вопросом. По мнению обозревателей издания, эта подпись, в отличие от других его произведений, больше похожа на любопытную деталь, предмет, имеющий отношение к художнику, артефакт из того времени, когда он занимался граффити.