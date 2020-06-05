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На Всемирном саммите по вакцине собрали 8,8 миллиарда долларов

На Всемирном саммите по вакцине собрали 8,8 миллиарда долларовФото: Максим Богодвид / РИА Новости

Участники Всемирного саммита по вакцинации собрали 8,8 миллиарда долларов. Об этом сообщили организаторы мероприятия, передает «Интерфакс».

Всемирный саммит по вакцинам в этом году проходил в Великобритании в онлайн-режиме. Его целью является усиление систем здравоохранения, а также борьба с коронавирусом в самых бедных странах мира.

«Вот сумма, которую вы все ждали: мы собрали фантастические 8,8 миллиарда для работы Глобального альянса по вакцинам и иммунизации в течение пяти следующих лет», — приводит агентство слова премьера Британии Бориса Джонсона.

Всего для Глобального альянса по вакцинам и иммунизации планировалось собрать 7,4 миллиарда долларов на период с 2021 по 2025 год.

В мае премьер-министр Великобритании Борис Джонсон позвал российского президента Владимира Путина на видеосаммит по разработке вакцины от болезни COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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