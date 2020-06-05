Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » «Нафтогаз» призвал США «покончить» с «Северным потоком -2»

«Нафтогаз» призвал США «покончить» с «Северным потоком -2»

«Нафтогаз» призвал США «покончить» с «Северным потоком -2»

Украинская компания «Нафтогаз» призвала власти США как можно быстрее принять новые санкции против российского проекта «Северный поток — 2». Об этом говорится в сообщении компании в Twitter.

«Конгресс США должен окончательно покончить с „Северным потоком-2“, приняв закон о разъяснении PEESA без промедления», — говорится в сообщении.

Ранее ИА Newstes сообщало, что Конгресс США собирается расширить санкции против участников «Северного потока — 2», для завершения которого осталось достроить 160 километров газопровода в датских и немецких водах. И на этот раз ограничения могут ударить по целому немецкому городу, который является собственником порта, ставшим логистическим центром проекта.

Агентства Bloomberg и Reuters сообщили детали новых санкций, которые американские сенаторы собираются принять против участников «Северного потока — 2». Так, в законопроекте, который называется «Акт по защите энергетической безопасности Европы», его авторы предусмотрели наказание для всех cудовладельцев, а не только трубоукладчиков, которые участвуют в непосредственном строительстве. Кроме того, под санкции теперь могут попасть финансовые учреждения, которые обеспечивают гарантии получения выплат в случае финансовых убытков (андеррайтинг) для судов, и компании, занимающиеся страхованием и перестрахованием плавсредств, участвующих в укладке газопровода.

# Россия
По материалам: eadaily.com

Последние новости

Женский гороскоп на неделю с 8 по 14 июня 2020 года
Женский гороскоп на неделю с 8 по 14 июня 2020 года
Эксперты ожидают снижение урожая ягод в 2020 году
Эксперты ожидают снижение урожая ягод в 2020 году
В России задумали отрезвить родителей-алкоголиков
В России задумали отрезвить родителей-алкоголиков
У доктора Мясникова появится новая программа на телевидении
У доктора Мясникова появится новая программа на телевидении
В США умерла последняя получательница пенсии ветерана Гражданской войны
В США умерла последняя получательница пенсии ветерана Гражданской
Явное преобладание минуса: Итоги биржевой торговли 4 июня
Явное преобладание минуса: Итоги биржевой торговли 4 июня
Съемки второго сезона «Ведьмака» возобновили
Съемки второго сезона «Ведьмака» возобновили
«Нафтогаз» призвал США «покончить» с «Северным потоком -2»
«Нафтогаз» призвал США «покончить» с «Северным потоком -2»
Пелагея отстригла челку: "И настроение улучшилось!"
Пелагея отстригла челку: "И настроение улучшилось!"
Застрявшие в Уругвае россияне вернутся на родину рейсом из Буэнос-Айреса
Застрявшие в Уругвае россияне вернутся на родину рейсом из
Электронное голосование по поправкам в Конституцию продлится шесть дней
Электронное голосование по поправкам в Конституцию продлится шесть
В Южной Корее прокуратура запросила ордер на арест фактического руководителя Samsung
В Южной Корее прокуратура запросила ордер на арест фактического

Топ на сегодня

ЕР обсудит с Моргуловым международные усилия в борьбе с COVID-19
ЕР обсудит с Моргуловым международные усилия в борьбе с COVID-19
В организме задушенного полицейскими Флойда обнаружили коронавирус и наркотики
В организме задушенного полицейскими Флойда обнаружили коронавирус и
Трамп считает, что Байден ничего не сделал для решения проблемы расизма
Трамп считает, что Байден ничего не сделал для решения проблемы
Эксперты рассказали, когда компании в России восстановятся после COVID-19
Эксперты рассказали, когда компании в России восстановятся после
Канада рассмотрит возможность предоставления безвиза Украине
Канада рассмотрит возможность предоставления безвиза Украине

Еще по теме

Украинский «Нафтогаз» призвал США положить конец «Северному потоку-2»
В США сенаторы придумали новые санкции для «Северного потока-2»
Финляндия разрешила строительство «Северного потока — 2»
Украина просит участников Nord Stream 2 согласовать реализацию проекта