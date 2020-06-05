«Нафтогаз» призвал США «покончить» с «Северным потоком -2»

Алексей Вольцев

Украинская компания «Нафтогаз» призвала власти США как можно быстрее принять новые санкции против российского проекта «Северный поток — 2». Об этом говорится в сообщении компании в Twitter.

«Конгресс США должен окончательно покончить с „Северным потоком-2“, приняв закон о разъяснении PEESA без промедления», — говорится в сообщении.

Ранее ИА Newstes сообщало, что Конгресс США собирается расширить санкции против участников «Северного потока — 2», для завершения которого осталось достроить 160 километров газопровода в датских и немецких водах. И на этот раз ограничения могут ударить по целому немецкому городу, который является собственником порта, ставшим логистическим центром проекта.

Агентства Bloomberg и Reuters сообщили детали новых санкций, которые американские сенаторы собираются принять против участников «Северного потока — 2». Так, в законопроекте, который называется «Акт по защите энергетической безопасности Европы», его авторы предусмотрели наказание для всех cудовладельцев, а не только трубоукладчиков, которые участвуют в непосредственном строительстве. Кроме того, под санкции теперь могут попасть финансовые учреждения, которые обеспечивают гарантии получения выплат в случае финансовых убытков (андеррайтинг) для судов, и компании, занимающиеся страхованием и перестрахованием плавсредств, участвующих в укладке газопровода.